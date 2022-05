Llega Argentinos con Milito, en otro duelo de estilos con historia propia

Sin dudas que el deseo del hincha ante la posibilidad de un clásico platense en instancia de cuartos de final, representaba el plato más fuerte de lo que podía ofrecer la Copa de la Liga Profesional. Sin embargo, el cruce entre Estudiantes (28) y Argentinos Júniors (25), primero y cuarto de sus zonas respectivamente, no está nada mal.

Choque de estilos, pasado reciente picante entre ambos y declaraciones de Gabriel Milito para con el juego de Ricardo Zielinski, todas cuestiones que suman condimento a un encuentro que ya invita a imaginar un escenario repleto en el Jorge Luis Hirschi, el miércoles por la tarde.

UN NUEVO CAPÍTULO PARA UNA RIVALIDAD CRECIENTE

El Pincha y el Bicho tienen filosofías muy marcadas. Ambos han sabido desarrollar, a su manera y con sus formas, enormes jugadores a lo largo de la historia, los cuales luego han llegado a brillar en Europa y también en la Selección, conquistando títulos que se disfrutaron tanto en La Plata como en La Paternal.

Ante esto, la identidad de cada uno es otro de los rasgos distintivos, algo que en el último tiempo ha generado una especie de rivalidad, la misma que en cuestión de horas los tendrá mano a mano por un lugar en una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

Que Gabriel Milito haya sido entrenador de Estudiantes, con un buen primer ciclo y un segundo con que no terminó bien, también aporta en una previa que ya se empezó a vivir en ambos planteles y en sus hinchas.

El gusto futbolístico del Mariscal, cercano a Marcelo Bielsa, de la cuna de Pep Guardiola en Barcelona, y enmarcado en una especie de lirismo conceptual que por momentos pareciera comprender que existe una sola forma de jugar bien al fútbol, choca de frente con la ideología Pincharrata, que se apoya y valora más el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que una buena acción personal con gambeta incluida, más allá de que también aplaude las mismas.

Es la pelota parada, el laboratorio y el juego directo contra el avance en bloque, la pelota casi siempre al piso y muchos hombres llegando desde atrás para lastimar en ataque.

Es nuevamente Ricardo Zielinski, con su estilo definido, su experiencia en distintas categorías del fútbol argentino y su vieja escuela ante Milito, más moderno, con el juego colectivo como arma y una idea base que difícilmente cambie pese a las circunstancias.

Es Estudiantes contra Argentinos en UNO, ahora por un lugar en una las semifinales de la Copa de la Liga. Es un partido que promete y mucho, y que en la previa ya se empieza a vivir por todas las cuestiones ya mencionadas.

DEL “JUEGO DIRECTO DEL ORTO” AL ÚLTIMO CRUCE

Uno de los encuentros más recordados del último tiempo entre el Pincha y el Bicho se dio en la Copa de la Liga 2021, donde los de Milito se impusieron 2 a 0 en La Paternal ante un equipo de Zielinski compuesto por mayoría de suplentes, algo que se dio porque el León ya tenía abrochada la clasificación a unos Cuartos en lo que caería por penales ante Independiente.

En ese partido, que tuvo como escenario el Diego Maradona, los micrófonos de ambiente tomaron al técnico local quejándose por la formas del Pincha. “Juego directo del orto”, fueron las palabras del Mariscal, algo que no cayó nada bien en el cuerpo técnico del Ruso, quien después recogió el guante.

“La verdad que me molestó, porque yo trato de no opinar”, dijo Zielinski en su momento. “Pero soy respetuoso y prefiero dejarlo ahí antes de decir alguna cosa de la que después me arrepienta”, concluyó el nacido en Lanús en dicha oportunidad.

Tras ese encuentro, se volvieron a enfrentar en la Liga del año pasado, en un partido en 1 y 57 cargado de polémicas. Gabriel Florentín adelantó al Bicho tras un discutido penal de Fabián Noguera a Kevin Mac Allister, en tanto que Matías Pellegrini, por la misma vía, decretó lo que sería un 1 a 1 definitivo.

Los antecedentes y todo el condimento de la previa invitan a que el del míercoles sea otro capítulo importante en una creciente rivalidad.