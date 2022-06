Escasean los choferes de taxis: largas horas de trabajo y baja recaudación

En la Ciudad crece la cantidad de taxis que en las lunetas pegan un cartel pidiendo choferes. Dejan teléfonos y otros contactos por mail. La escasa retribución y la cantidad de horas que tienen que trabajar para hacer una recaudación diaria que les puede dejar unos 1.500 pesos diarios ponen en jaque al sistema.

En el sector describen que se ha agudizado el perfil del “trabajador golondrina”. ¿Qué significa esto?: “trabajan un tiempo hasta que consiguen una actividad rentable”, describen quienes llevan décadas de experiencia en el rubro.

Entre los choferes de taxis la palabra sueldo prácticamente no existe. “Hay dos formas que se impusieron en los últimos años: trabajar por porcentaje de recaudación, y el alquiler de vehículos, aunque esta última no está reglamentada”, indica Juan Carlos Berón, titular del sindicato Unión Conductores de Taxis.

Fuentes del rubro remarcan que la mayoría de los choferes trabaja por el 35 por ciento de la recaudación y un reducido grupo -practicamente se trata de casos aislados- de conductores tienen la posibilidad de hacerlo por el 50 por ciento de la recaudación. En ambos casos, el chofer se hace cargo de la carga de combustible, explican.

Sobre el alquiler de autos, Berón sostuvo que “no está reglamentado, hay que trabajar al respecto, principalmente para bajar los costos para el chofer, que en muchos casos arranca cada jornada con 7.000 pesos abajo, entre los 5.300 pesos que tiene que pagar por jornada y el combustible, que puede estar entre los 1.500 y 1.700 pesos por día”.

Según se informó, en “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está reglamentado el alquiler de taxis, pero en La Plata no. En nuestra ciudad lo hacen, fundamentalmente, quienes tienen muchos vehículos y ponen las reglas de juego, que son difíciles de cumplir”. En la jerga del rubro los llaman “troperos”.

El chofer termina trabajando entre 7 y 9 horas sólo para cumplir con el costo del alquiler y luego puede hacer el resto para él, describen. Pero puede llegar a tener para su bolsillo unos 1.500 y pueden llegar a 2.000 pesos diarios en jornadas extraordinarias, resaltan quienes conocen la actividad. Un dato llamativo generó reclamos gremiales: en algunos casos los choferes tienen que pagar por adelantado los 7.000 pesos de alquiler diario del vehículo. Principalmente quienes se inician en la actividad. La modalidad depende del dueño de los vehículos.

Otros dos factores ponen en jaque la búsqueda de choferes para conducir un taxi. La inseguridad y la falta de cumplimiento de algunos derechos como el de cobrar la jornada si tiene alguna enfermedad comprobada o bien porque el coche no puede circular por razones mecánicas u otros inconvenientes que no tienen relación con el chofer.

“Muchos conductores para no perder el trabajo no denuncian y no hacen valer su derecho de cobrar si por razones ajenas a su voluntad no pueden desarrollar la labor en alguna jornada”, remarcó Berón.

Con respecto a la inseguridad, se señala que “la mayoría trata de trabajar de día, porque de noche es muy alta la posibilidad de que se sufra algún robo. Y terminan por no denunciar porque pierden mucho tiempo en la comisaría”, señaló el dirigente gremial.

Por su parte, Raúl Caballero, titular del Centro de Ayuda al Taxista y Afines, que integra la Mesa de Unidad de los taxistas, dijo que “es difícil encontrar conductores” y subrayó que desde hace más de tres décadas que no se pagan sueldos, y el chofer cobra a través de comisiones porcentuales.

“La pandemia nos desbastó en todos los órdenes, en el trabajo y en lo económico. También mermó mucho la cantidad de autos en la calle porque los compañeros por miedo no salían a trabajar”.

“Es una actividad sumamente estresante y siempre los choferes están a la búsqueda de una mejor actividad”, agregó.

QUE DICEN LOS PROPIETARIOS

Por su parte, Gustavo Vitale, de la Unión Propietarios de Autos Taxis (UPAT) mencionó que “con el tema de la pandemia se sufrió mucho, y se sigue sufriendo por diferentes razones: el propietario no tiene los recursos para mantener el auto. Y si el titular está mal, el chofer está mal”.

El directivo de la entidad de propietarios de taxis remarcó que “el chofer que tiene la posibilidad se va a manejar un colectivo, donde las empresas tienen subsidios para afrontar las crisis, en tanto nosotros no tenemos esa ayuda, que es necesaria tomando en cuenta que se trata de un transporte público”.

“Ocurre lo mismo que en un comercio común: si el comercio no funciona bien, el empleado queda afuera o no tiene buenas condiciones laborales”.

Además, remarcó Vitale, “las aplicaciones terminaron de destruir al sector, que hay que ordenarlo en varios aspectos para tener la posibilidad económica de mejorar”.

El dirigente también explica que la situación actual lleva a que el “chofer tiene que trabajar 12 horas para quedarse con poco dinero”.

Además desde el sector solicitan a la Municipalidad la actualización del padrón de vehículos habilitados. Hay 2.131 taxis habilitados y creemos que funcionan entre 1.300 y 1.500 coches. Pero son estimaciones que quizás no se ajusta a la realidad”.

El servicio de taxis tuvo un aumento en la tarifa en la segunda quincena de abril, con la aprobación del Concejo Deliberante platense. Esa suba fue del 20 por ciento. De esta forma, la bajada de bandera tiene un costo de 120 pesos y la ficha cada 130 metros es de 12 pesos. También subió la tarifa nocturna, que rige de 22 a 6. En la actualidad tiene un costo de 132 pesos y la ficha 13 pesos.

