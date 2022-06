La Autopista, con fuerte operativo policial ante la amenaza de otro piquete de camioneros

La Autopista La Plata-Buenos Aires amaneció hoy con una fuerte custodia policial luego del piquete de más de dos horas que ayer encabezaron los transportistas para reclamar por la falta de gasoil, y que complicó a miles de usuarios que buscaban llegar desde nuestra región gasta la Ciudad de Buenos Aires.

Patrulleros, motos y oficiales se encontraban apostados a un costado del camino en el peaje de Dock Sud por la amenaza de un nuevo corte de los camioneros que se extiende por todo el país.

LEA TAMBIÉN Crisis anunciada y sin solución: la falta de gasoil disparó piquetes

Si bien no había presencia de manifestantes, las autoridades temieron que nuevamente pueda generarse caos de tránsito, por lo que desde temprano ya vigilaban la zona para impedir que se vuelvan a manifestar.

Ayer a las 6 de la mañana había comenzado la medida de fuerza, y poco después de las 8:30 había sido desactivada por el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que montó un show y amenazó a los camioneros (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-22-8-5-0-berni-llego-a-la-autopista-en-helicoptero-bajo-con-un-perro-e-hizo-un-show-amenazando-a-camioneros-la-ciudad). Incluso se conoció un serio incidente ya que durante el corte no dejaron avanzar a una ambulancia que transportaba a un paciente en grave estado (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-6-22-11-3-0-colapso-y-tension-en-la-autopista-una-ambulancia-quedo-varada-y-un-paciente-esta-grave-informacion-general).

Cabe destacar que el encuentro que iban a mantener ayer a la tarde equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas para atender los reclamos por una actualización tarifaria y el abastecimiento de gasoil fue suspendida a último momento por diferencias acerca de la representación de cada una de las partes.

El director nacional de Transporte de Cargas, Juan Manuel Escudero, anoche que "la reunión no se hizo porque no se pusieron de acuerdo entre ellos por diferencias en la representatividad entre algunas cámaras y gremios". En cambio, las cámaras transportistas y gremios del sector que iban a asistir a la audiencia dijeron que optaron por retirarse debido a que no iba a estar presente el ministro del área, Alexis Guerrera. Escudero es quien lleva adelante todas las reuniones para la adecuación de tarifas del sector de cargas.

Es por ello que tras tomar la decisión de no asistir a la reunión los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias".