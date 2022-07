Crece la polémica por una filtración en el Concejo

“Si no fuera de la oposición esto ya estaría resuelto”, lanzó ayer el concejal Guillermo “Nano” Cara, tras confirmar que, tras haber pasado cinco días del inicio de una filtración en su despacho del palacio municipal, el problema no sólo no fue reparado sino que “ni siquiera habían cerrado la llave de paso para que el agua deje de correr”.

Todo comenzó el jueves, cuando el despacho del edil amaneció inundado por una gotera originada por la rotura de un caño de la terraza del edificio. Luego de que el concejal del Frente de Todos advirtiera a las autoridades del Concejo Deliberante y del Ejecutivo sobre los daños que el desperfecto provocaba en su despacho y el riesgo de electrocución al que se exponían sus asesoras, el fin de semana el problema continuó. Y ayer el edil estalló en críticas al descubrir que ni siquiera el agua de la fase a la que pertenece el caño había permanecido cortada.

“El titular del Concejo, Darío Ganduglia, ni siquiera me atendió el teléfono”, reprochó. Y, tras remarcar su indignación, dijo que realizará una presentación para la preservación del patrimonio pero, fundamentalmente, resguardar la seguridad del personal que trabaja en el palacio. “Es indignante, esto es peligroso en serio, ya se nos prendió fuego una estufa por la precaria instalación eléctrica”, reclamó. En tanto, desde el Ejecutivo afirmaron que el año pasado se iniciaron obras de reparación del palacio municipal de diferente envergadura y que éstas continúan.