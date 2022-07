“Es el partido más importante del año”

El entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, señaló que la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores de esta noche ante Fortaleza “es el partido más importante del último año para nosotros y confiamos en poder hacer las cosas bien para conseguir la clasificación”, tras el empate 1-1 de la semana pasada en Brasil.

Zielinski analizó al rival y puntualizó que en Brasil su equipo hizo un buen partido. “Ahora buscaremos repetirlo, pero también sabemos que los equipos brasileños son muy difíciles, tienen otro poder económico y nunca es fácil para los argentinos”.

“Ellos aseguraron su clasificación a octavos con buenos rendimientos de visitante y lo tenemos en cuenta. Ganaron en Perú y le convirtieron 4 goles a Colo Colo en Chile”, remarcó en relación al poderío del rival de hoy cuando juega fuera de su país: de contra puede hacer mucho daño sobre todo si los encuentra mal parados en el retroceso. Por eso es muy factible que hoy vuelva a implementar la línea de cinco defensores, con el regreso de Agustín Rogel en relación a los que jugaron el lunes contra Arsenal.

Al ser consultado sobre si trabajó penales, el DT confirmó que sí, pero de todos modos le restó importancia a ese tipo de entrenamiento. “Practicaron penales, a veces lo hacemos y otras no. Igual pienso que los contextos son diferentes, no es lo mismo en un entrenamiento que en un momento decisivo en una cancha con 40 mil personas”. Su respuesta apuntó a que en la previa del duelo ante Argentinos Juniors, por la Copa de la Liga, había dicho que no había practicado eso.

El mejor ejemplo que podría avalar su pensamiento es lo sucedido con Boca el martes por la noche. Pese a la titularidad y a ser un equipo especialista en penales, quedó afuera porque erraron sus jugadores más desequilibrantes.

Al opinar sobre el momento del equipo, sobre el cual se mostró muy crítico tras la derrota del lunes contra Arsenal, señaló que “no nos gustó el partido que hicimos, nos costó concentrarnos, la cabeza estuvo en otro lado y no está bueno que nos pase, no lo justifico pero puede pasar y nos pasó. Hay que acomodarse pero estoy seguro de que vamos a mejorar”.

“No me gusta que no podamos resolver esas cosas de concentración, no debemos dispersarnos, todos los equipos -en especial los que jugamos copas- transitamos por estos momentos y hay que buscar serenidad para pasarlos. Hay que tener humildad, aprender de los errores, ir partido a partido y evolucionar siempre”, continuó durante el encuentro vía Zoom de esta mañana.

El técnico, fiel a su estilo, no confirmó el equipo pero ante la consulta sobre el estado de Leandro Díaz, que en el partido jugado en Brasil fue resguardado por un golpe en la espalda, no dudó en afirmar que estaba mejor y en condiciones de meterse dentro del once. No dejó dudas que será titular junto con Mauro Boselli.

Por último se refirió a las falencias que empezó a tener Estudiantes en la pelota parada a favor. “Nos van conociendo los rivales y ponen gente alta dentro del área. Estamos trabajando en encontrar variantes para contrarrestar esa marca que nos proponen”, cerró. Sin dudas que este es otro de los puntos flacos del equipo en el segundo semestre. Antes, vía pelota parada había logrado romper muchos partidos.

Además se refirió a la particularidad que le tocará afrontar a su equipo que, tal como publicó este medio en su edición de ayer, jugará tres partidos en menos de siete días y tanto el de hoy como el de la próxima semana por la Copa Argentina serán eliminatorios. “Es lo que nos toca, no es lo ideal pero es así”, dijo sin querer polemizar pero sabiendo que el fixture no lo benefició para nada esta vez,

Ricardo Zielinski,DT Pincha