La oposición se unió en rechazo al nuevo embate de la vicepresidenta

El duro alegato virtual de Cristina Kirchner terminó minimizando las diferencias internas de Juntos por el Cambio y unió a sus principales dirigentes contra la presentación de la Vice a la que calificaron como “un circo en el que no dudó en ´embarrar´ al propio Néstor (Kirchner)” cuando sugirió a los fiscales que investigaran el acuerdo, de 2007, que permitió la fusión de dos compañías de cable líderes.

Sí el final de la acusación del fiscal Diego Luciani en la denominada causa Vialidad terminó uniendo al Frente de Todos en defensa de la expresidenta, los duros ataques que dedicó entre la noche del lunes y la víspera contra Horacio Rodríguez Larreta, empresarios como Nicolás Caputo, “el amigo del alma de Mauricio Macri”, y la Justicia, en general, provocaron un cerrado rechazo de los distintos espacios que componen la coalición opositora.

se vuelven a juntar

Las diferencias internas, de este modo, parecen haber sido silenciadas ante el protagonismo de Cristina en la escena política y su discurso agrietado. Es en este marco, que hoy a las 10 volverán a verse las caras las principales figuras de JxC con una nueva ronda de su Mesa Nacional que tendrá lugar en la sede del gremio Gastronómico, en el barrio porteño de Constitución. Será el primer encuentro tras el fuerte cruce que produjo el “Huracán Carrió”: si bien no estará presente la líder de la Coalición Cívica, participarán del debate delegados de su partido como el diputado Juan Manuel López o la legisladora provincial Maricel Etchecoin.

Justamente Carrió se mostró “fortalecida” durante el alegato del fiscal Luciani del último lunes: utilizó las redes sociales para exhibirse como testigo de una audiencia “histórica” y su lucha “por la República con Verdad y Justicia” fue parte de una campaña audiovisual también viralizada. No hubo menciones a las vinculaciones que hizo la ex presidenta entre José López y empresarios macristas. Sin embargo, la diputada Paula Oliveto (CC) observó que “Cristina está confesando que durante su gobierno hubo una connivencia entre sus funcionarios y los empresarios en el manejo irregular de la obra publica”.

Macri, en tanto, aseguraron a su entorno que no vio la extensa exposición de la Vice y prefirió no salir a contestar las acusaciones proferidas hacia su entorno desde la presidencia del Senado. Sí continuó haciendo política como “jefe” del PRO: recibió en sus oficinas de Olivos a Cristian Ritondo, uno de los precandidatos a gobernador bonaerense del partido amarillo, y al diputado provincial Axel Campbell.

Luego de haber acusado a la Vice de fomentar la violencia en medio de los incidentes registrados el lunes por la noche frente al departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta, Rodríguez Larreta consideró que la Policía de CABA, cuestionada por el kirchnerismo por una supuesta represión, “actuó para cuidar la gente. Uno de los grupos empezó a empujar y la Policía fue agredida. CFK no crea paz. Tienen que manifestarse en paz y que los grupos (en pugna) no se crucen. Es un momento muy sensible. Sus declaraciones echan más nafta al fuego”.

Respecto a las acusaciones que deslizó la Vice sobre la obra del Paseo del Bajo, al hacer referencia a las suspicacias que había deslizado Gerardo Morales en torno a ese proyecto, dijo que “todo es transparente. La obra está y estuvo demorada 70 años. Nosotros la concretamos”.

GObernabilidad

El alcalde porteño, además, no consideró que hubiera problemas de gobernabilidad si la ex mandataria fuera condenada, al considerar que “una democracia sana es la que tolera los fallos de los jueces. La Argentina tiene que estar preparada para cualquier fallo”.

Para el radical Alfredo Cornejo, la ex presidenta “está poniéndose en lugar de víctima cuando en realidad es victimaria de buena parte de los argentinos. Esta Justicia que tanto critica es la que la ha sobreseído en tres causas: ahí no había ningún lawfare.

Es que, por ejemplo, en la causa del Dólar futuro ella se defendió refutando pruebas concretas. En esta (Vialidad) no refuta ninguna prueba concreta: una refutación seria que Lázaro Báez haya terminado las obras y estén mintiendo los fiscales. No respondió” en este sentido.

Para la oposición el extenso discurso de la Vice constituyó, en todo caso, una defensa política y no judicial sobre las imputaciones en su contra, intentando sembrar dudas sobre las vinculaciones de cada administración que pasó por la Casa Rosada con el empresariado argentino que suele participar en las licitaciones de obra pública.

