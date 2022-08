Rechazo de Grabois a las medidas de Massa podría impactar en la Provincia

Juan Grabois salió con los tapones de punta a cuestionar las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa. El líder de Patria Grande fustigó que el Frente de Todos “no está defendiendo los intereses populares”, por lo que llamó a su espacio a rediscutir su pertenencia a la alianza oficialista.

Esos chispazos podrían no acotarse a la decisión del sector de Grabois de irse del FdT. La onda expansiva podría ser mayor porque podría impactar no sólo en la Cámara de Diputados de la Nación sino también en la Legislatura donde el hombre cercano al Papa Francisco tiene sus propios representantes.

En la Nación, Patria Grande tiene tres legisladores dentro de la bancada del Frente de Todos: Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli. Y en la Cámara baja bonaerense una representante, Lucía Klug.

El dato político en el caso de la Legislatura, es que el Frente de Todos está en situación de virtual paridad con Juntos por el Cambio. La radiografía de Diputados muestra 42 bancas para el oficialismo, 41 para la principal oposición y 3 para Avanza Libertad. Se completa con dos monobloques que suelen articular con el oficialismo que lideran Fabio Britos y Débora Indarte, dos diputados del possismo que comparten posiciones con Juntos y dos del Frente de Izquierda.

En esa situación de paridad, la eventual salida de Klug obligaría al oficialismo a extremar acuerdos para sumarla en votaciones clave. Si la ruptura se concreta, tanto oficialismo como Juntos quedarían con 41 bancas cada uno.

Juegan a "primero yo"

Y después a "también yo"

Y a "las migas para mí" y cierran el juego

Porque ya saben que

El tonto nunca puede oler al diablo — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 3, 2022

Por lo pronto, ayer la diputada utilizó sus redes sociales para adelantar sus cuestionamientos al nuevo rumbo económico del Gobierno nacional. “Sin medidas específicas para quienes no tienen empleo registrado ni beneficios sociales no se resuelve la indigencia. Priorizar los intereses corporativos sobre los populares para nosotres no es opción. Convocamos a la militancia a discutir nuestra permanencia en el bloque del FdT”, escribió en Twitter.

El Frente Patria Grande convocará “al conjunto” de ese espacio político para “rediscutir” su pertenencia al Frente de Todos (FdT) al considerar que entre las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía, Sergio Massa, no se comprendieron iniciativas para “los sectores sociales más postergados”.

“Nos vemos en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista”, explicaron desde esta agrupación a través de un comunicado.

Desde el espacio político, cuyo principal referente es el abogado y dirigente social Juan Grabois, ratificaron el reclamo por “un ingreso mínimo de subsistencia” para aquellos “compatriotas en situación de indigencia y extrema vulnerabilidad”.

“Negociamos hasta el último minuto el anuncio una medida redistributiva para las mujeres y hombres de nuestro país que no tienen empleo registrado ni beneficios sociales”, remarcaron.

En este sentido, agregaron que, aunque en la conferencia de prensa del flamante ministro hubo “tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado”, no existió “el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados”.

“Hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores y las las petroleras”, remarcaron.