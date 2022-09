Llamaron a Cristina Kirchner desde La Plata y la amenazaron de muerte: refuerzan la custodia

Cristina Kirchner recibió una amenaza de muerte y fue a través de un llamado que le hicieron desde La Plata. Luego del revuelo que provocó el intento de asesinato a la vicepresidenta, donde un hombre le apuntó y gatilló sobre su cabeza en la puerta de su casa, se conoció que en las últimas horas volvió a ser intimidada.

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que la misma fue realizada ayer por la tarde mediante el llamado de una mujer al 911. La policía identificó que ese llamado se hizo desde nuestra ciudad y el mensaje fue contundente: decía que iba a matar a la ex mandataria.

Frente a esta situación, según informa el sitio Infobae, las autoridades de esa cartera dieron aviso y le enviaron el audio de4 la amenaza a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de magnicidio por el cual está acusado el brasileño Fernando Sabag Montiel y su novia -investigada por sospechar que fue quien ideó el plan de asesinato-, quien inmediatamente ordenó reforzar la custodia en el departamento de Cristina.

Lo cierto es que por estas horas los expertos en comunicaciones investigan el llamado de la intimidación para dar con la persona que llevó a cabo el llamado intimidatorio que se hizo desde La Plata. Por el momento no había datos certeros sobre quién sería ni desde que punto de nuestra ciudad se realizó.

Cabe destacar que para la Justicia, Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uliarte, ya habían intentado matar a la Vicepresidenta cinco días antes de aquella noche del jueves 1º de septiembre, que quedó grabada en imágenes y en las retinas de todo un país. Así surge de una serie de mensajes extraídos del teléfono celular de Uliarte (vea:https://www.eldia.com/nota/2022-9-13-2-52-11-la-justicia-revelo-que-hubo-otro-intento-anterior-para-asesinar-a-cristina-kirchner-politica-y-economia).

Fuentes de la investigación confirmaron ayer que los mensajes dan cuenta de un intento de asesinato ocurrido el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, donde vive. Tras las nuevas evidencias incorporadas al expediente, la jueza Capuchetti resolvió disponer el secreto del sumario, mientras analiza ampliar la declaración indagatoria de Sabag Montiel y de su novia.

“No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido”, dice uno de los mensajes que habría recibido Uliarte de parte de Sabag Montiel. “¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido”, sostiene otro mensaje detectado por la Justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

La información coincide con la de un video que se conoció la semana pasada, pero que dataría del 27 de agosto y en el que se observa a Sabag Montiel camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada, logrando acercarse al gobernador bonaerense. La pareja imputada habría buscado matar a la Vicepresidenta el pasado 27 de agosto