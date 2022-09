Los detalles del llamado que se hizo desde La Plata amenazando de muerte a Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, esta mañana dio detalles del llamado que se hizo desde La Plata en donde Cristina Kirchner fue víctima de una amenaza de muerte. A raíz de ese contacto con el 911 en el que una mujer aseguró que iba a matar a la Vicepresidenta, la jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió reforzar su seguridad (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-9-13-6-13-0-llamaron-a-cristina-kirchner-desde-la-plata-y-la-amenazaron-de-muerte-refuerzan-la-custodia-politica-y-economia).

En diálogo con la prensa en la entrada del Ministerio de Seguridad, desde un primer momento el funcionario diferenció el atentado que la ex presidenta sufrió en la puerta de su casa con este hecho y confirmó que aún evalúan sumar más efectivos para custodiar el domicilio de Recoleta.

Fernández explicó que “hubo un llamado y un parte a la Justicia", al tiempo que agregó: "A mí me llega el oficio por ese tema específicamente e instruyo al jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) por dos temas: uno, para la investigación y el otro, para las consultas específicas de la evaluación respecto de los efectivos que tienen que participar (de la custodia)”.

Sobre lo que dijo la mujer que llamó de forma intimidante, y que se hizo desde nuestra ciudad, sostuvo que la comunicación con el 911 “fue un mensaje corto y nada más”. Mientras que acerca del origen del mismo aclaró que “se está investigando”. Indicó además que “para nosotros, cualquier hecho, aunque mínimo que parezca, es importante. Por eso, rápidamente dimos intervención del caso al jefe de la Policía (Federal) para que se ocupe y se logre arribar a los responsables”.

A la hora de responder la pregunta acerca de si Cristina Kirchner realmente corre peligro de muerte si quiere reaparece públicamente aseguró: “Supongo que no y es una valoración que tiene que hacer ella. Si yo tengo que apreciarlo, lo aprecio con ojos de lego. No conozco el tema como para ser tan facilista y no quiero hacer de esto una cosa liviana. Tienen que evaluarlo los que realmente lo tienen que evaluar”. Mientras que sobre un posible refuerzo de la seguridad insistió en que “eso lo va a evaluar su custodia. Yo no soy Policía, soy contador y abogado”.

“Ayer hablé con Cristina, la llamé para contarle sobre este tema”, confirmó Aníbal Fernández. Además dio detalles del estado anímico de la vicepresidenta: "Está bien. Cristina es una mujer muy fuerte en estas cosas, pero nadie deja de prestarle atención a lo sucedido, que es grave por sí mismo a pesar de que haya gente que se mofe de esa situación”.