Los granos cerraron estables en Rosario

Los precios de los granos cerraron estables en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde el dinamismo de negocios se mantuvo en línea con el de las últimas jornadas.

La soja con descarga inmediata cerró sin cambios a $73.000 la tonelada, mismo precio para la entrega contractual y las fijaciones.

Por el maíz disponible, las ofertas se ubicaron nuevamente en US$ 235 la tonelada sin registrar variaciones, mientras que la entrega contractual se mantuvo estable en US$ 250.

En cuanto al maíz perteneciente a la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo se ubicó sin cambios en US$ 245; abril, US$ 240; mayo, US$ 235; julio, US$ 220; y julio, US$ 215.

Por último, el girasol cerró a US$ 450 y el sorgo a US$ 240, mientras que por trigo no se volvieron a presentar ofertas.

Mientras que en Chicago, los granos cerraron en alza

Los precios de los granos cerraron al alza en el mercado de Chicago por los problemas climáticos en Sudamérica y a la expectativa de la publicación del informe de oferta y demanda mundial que publicará mañana el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,33% (US$ 1,84) hasta los US$ 556,69 la tonelada, mientras que el de marzo lo hizo por 0,54% (US$ 2,94) para posicionarse en US$ 548,61 la tonelada.

El principal fundamento de la suba radica en la persistente sequía en Argentina, cuyas últimas lluvias no lograron revertir el complejo panorama que afronta el cultivo, por lo que el mercado descuenta que el USDA recorte la estimación de producción que hasta la fecha se ubica en 49,5 millones de toneladas.

La proyección de una cosecha récord en Brasil por encima de las 150 millones de toneladas limitó la suba.

La harina acompañó la tendencia alcista, con una mejora del 0,82% (US$ 4,52) hasta los US$ 556,66 la tonelada, mientras que el aceite perdió 1,17% (US$ 16,31) y concluyó la jornada a US$ 1.375,44 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,15% (US$ 0,39) y se ubicó al cierre en US$ 258,25 la tonelada, debido a los problemas climáticos en Argentina y el sur de Brasil, que podría darle algo de ventaja a las exportaciones estadounidenses del cereal.

No obstante, "la fuerte competencia que siguen entablando las exportaciones brasileñas fue uno de los factores que limitaron las subas", indicó la corredora Granar.

Ayer la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales de Brasil elevó de 4,33 a 5,02 millones de toneladas su estimación sobre las ventas externas durante enero, un volumen que de concretarse resultaría récord para el primer mes del año, agregaron los analistas.

Por último, el trigo avanzó 1,23% (US$ 3,31) para finalizar la sesión a US$ 271,92 la tonelada.

"Algunas compras de oportunidad de los inversores y la competitividad lograda por el grano estadounidense aportaron a la mejora de los precios, pese a la presión bajista que sigue ejerciendo Rusia con ventas ágiles por el abundante stock en poder de los productores y por la debilidad de su moneda frente al dólar", explicó Granar.