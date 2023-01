VIDEO. Abel Balbo: "El hincha de Estudiantes se tiene que quedar tranquilo, el equipo va a ser competitivo"

El técnico de Estudiantes, Abel Balbo, brindó una conferencia de prensa post partido, donde sus dirigidos cayeron ante Peñarol, en un amistoso disputado en el estadio "Campeón del Siglo".

Todo había comenzado bien para el pincha, con los goles de Mauro Boselli y de Mateo Pellegrino, pero por algunas desatenciones defensivas, lo pagó caro y en pocos minutos, "el carbonero" se lo dio vuelta.

Ante esta situación, Balbo fue claro: "Este es un partido muy útil para nosotros. Estoy probando algunas cosas. Hay cosas que funcionaron, cosas que no, pero para eso están estos partidos. Lógicamente a uno nunca le agrada perder, menos con esta camiseta que tiene una historia detrás, pero para poder hacer un equipo competitivo al 100% como es la idea que tengo yo en la cabeza, se necesitan un par de partidos". A su vez, advirtió: "Voy a seguir probando. En este momento el resultado no me interesa. No es que no quiero ganar, pero para mi es mas importante encontrar algunas soluciones en algunas cosas que estoy probando que el mismo resultado".

Siguiendo en esta misma línea, el DT habló de las fallas en defensa que tuvo el equipo y exclamó: "Hay algunas cosas para corregir. De un día para otro, no íbamos a ser un equipo imbatibles. Yo lo digo siempre: 11 defienden, 11 atacan. Me es útil todo este material de hoy. Tal vez cuando uno pierde piensa que las cosas son todas negativas, pero para mi son muy positivas porque me van a servir para formar un equipo muy competitivo. El hincha de Estudiantes se tiene que quedar tranquilo, que el equipo que va a ver el 28, va a ser muy competitivo".

También el ex jugador del seleccionado argentino, remarcó: "Es un equipo que tiene no solo ofensivamente, sino defensivamente, es un potencial muy grande. Va a ser un equipo con muchos goles y vamos a ser un equipo que nos van a hacer muy pocos goles. Para mi la cosa mas positiva son los tres goles que nos hicieron. Son errores muy fáciles de corregir y es mejor que pasen ahora y no pasen mas adelante".

En cuánto a la pretemporada y a lo que viene, Abel Balbo habló del aspecto físico de sus jugadores: "Estamos a mitad de camino, porque estamos trabajando muy pero muy duro. Cuando empieza el campeonato el 28, después no se para más el campeonato prácticamente por un año. Estamos preparando el equipo para este tipo de competición larga". Luego agregó: "A mi realmente me sirven hacer este tipo de partidos para lograr el funcionamiento ideal del equipo. No me preocupa la parte física para nada, no me preocupa el haber perdido. No me gusta porque no tenemos que perder lógicamente, no es que estoy contento porque perdimos. Pero estoy contento porque tenemos un montón de material que realmente nos va a ayudar a ser mas equipo".

Con respecto al mercado de pases, afirmó que lo de Santiago Ascacibar "se encargan los dirigentes" y habló de la llegada de Guido Carrillo: "El equipo ya está prácticamente hecho. Puede haber alguna novedad mas. La idea de Guido es llevarlo despacio, porque lógicamente viene de 2 meses sin competir. La idea es que para el 28 llegue en una buena condición. Lo que tengo que hacer es cuidarlo y no apurarlo".