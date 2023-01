VIDEO. ¿Por dónde buscan al nene desaparecido en La Plata?: revelan un conflicto previo con una patota

Rodrigo está desaparecido desde este viernes y toda su familia intenta encontrarlo en una búsqueda desesperada junto a la Policía. Lo cierto es que el jovencito de 13 años, iba a la casa de un amigo a jugar a los videojuegos y nunca apareció allí.

En medio de la desesperación, su mamá afirmó que "sus amigos, no saben nada" porque no lo vieron (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-1-23-9-12-0-angustia-y-desesperacion-la-mama-del-nene-desaparecido-en-la-plata-dijo-que-no-saben-nada--policiales).

EL DIA pudo hablar con Jesús, tío del chico desaparecido, quien relató un conflicto de hace algunos meses en el barrio: "Hace 3 meses atrás tuvo una discusión, una pelea que lo agarraron en patota pibes de la otra cuadra de donde él vive y le pegaron piedrazos, lo lastimaron. Todo por una secuencia de que él estaba cazando, dice que le cayó una piedra y le pegó a uno de los chicos. Después de eso no hubo problemas".

A su vez, afirmó que "estamos rastrillando en la 90, junto con la policía y vecinos". "Pedimos que vengan a ayudarnos porque somos muy poca gente para el campo que es muy grande. Pedimos si se pueden sumar para ayudar hasta que aparezca Rodrigo".

Jesús confirmó que se comunicaron con sus amigos, pero que no había novedades: "Llamamos al amigo, fuimos a la casa, fuimos a la casa de parientes y no sabemos nada desde el viernes".

"No tiene celular, facebook, whatsapp, no tiene nada. No se llevó SUBE, documentos. Como estaba se fue. Nosotros pensamos que lejos no se pudo ir porque es un chico tímido, no puede estar en la oscuridad, no le gusta estar solo. Los amigos que él tiene, nosotros ya fuimos. No tiene mas que los pibes de acá del barrio. Del colegio a la casa y de la casa al colegio, es lo único que hace", manifestó Jesús.

Por último, ante la esperanza de poder encontrar al menor en una zona cercana a su domicilio, aseguró: "Yo quiero que si lo encuentren, que lo encuentren vivo. Ojalá que esté en otro lado menos acá. Que aparezca bien, sano, lo estamos esperando todos sus familiares, lo extrañamos".