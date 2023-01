Elisa Carrió: su mirada al 2023, espionaje ilegal y las críticas hacia Alberto Fernández

Elisa Carrio, líder de la Coalición Cívica, repasó distintos temas donde mostró su mirada con respecto al país, opinó de las elecciones, habló de la causa de espionaje ilegal y hasta se animó a decir que Alberto Fernández, va camino a un "triste final".

En un mano a mano con Clarín, en cuanto a lo que vendrá este 2023 de elecciones, remarcó: "El proceso que viene en la Argentina es extremadamente difícil. Lo anticipe el año pasado diciendo a todos que no se apresuren con las candidaturas, porque por mi experiencia en las presidenciales sé que hay un desgaste enorme".

En un análisis sobre el momento del país, siguiendo en esta línea, subrayó: "En la locura del Gobierno se inventan mentiras, cosas sin sustento, veo un proceso muy difícil. No veo una inflación controlada... y en lo político la Argentina chocó, institucionalmente".

Con respecto a la mirada sobre este año, Carrió manifestó: "El año pasado era el de la unidad de Juntos por el Cambio para una civilizada competencia en 2023. Lo adelantaron y lamentablemente, no se escucha la experiencia. En cuatro presidenciales competí, aunque haya perdido, pero saqué millones de votos. Veo candidatos sin estrategia. Para ganar en la Argentina hay que tener una estrategia".

En cuánto al rol que ocupa actualmente la Coalición Cívica, sintetizó: "Somos una pyme exitosa porque estuvimos discutiendo el poder desde 2001. El contrato moral para nosotros es muy importante. Si no hay contrato moral, puedo ser candidata a presidente. No me importa perder eh, porque a una altura de la vida lo importante es salvar la conciencia".

A su vez, también se refirió al triunfo de Lula en Brasil y afirmó: "Lo veo en el centro. No lo veo una persona antidemocrática. La alianza con Fernando Enrique Cardoso es hacia el centro, con muchas dificultades para gobernar. Quizás sea lo menos malo en Brasil. Como no ganó, fue empate, hay fuerzas muy equilibradas".

En referencia al presidente de la Nación, Alberto Fernández, remarcó: "Yo creo que le di un salvavidas durante un año, primero lo ayude con el arreglo de la deuda, fue una intervención personal mía con el proyecto que salió. Luego eludí criticarlo en todos los desastres que hacía, pero ahora jugó en su esencia. Destruir las instituciones es algo imperdonable pero no es nuevo en él".

En esta misma línea, expresó: "Es el triste final de Alberto Fernández. Porque un presidente puede ser inepto, puede estar dominado por una líder cruel, pero lo que no puede es romper el estado de derecho. Pero no es preocupante. Se va a resistir, y estamos en un año electoral".

Por último se refirió a los temas de agenda política y el espionaje ilegal, que está siendo uno de los temas tratados en las últimas semanas: "Hay que adoptar un principio claro: no aceptar las escuchas ilegales. Es el fruto del árbol envenenado. A muchos políticos les gusta la Inteligencia ilegal. Incluso de JxC, que les gustan los servicios. A una parte de la política les gustan las escuchas ilegales y las operaciones de inteligencia. No excluyo a nadie".

"Yo hablé con D’Alessandro (luego de que dejara su cargo), me dijo prefiero irme un mes, dos meses, por la familia. Pero en marzo tenés que volver, le dije. Y hablé con Horacio (Larreta). Yo creo que había que fijar una política: desde JxC, que no nos hacemos cargo de escuchas ilegales, punto".