Milei vs. Gobierno: “Los K nos quieren proscribir”

“El kirchnerismo nos quiere proscribir”. Con esa respuesta se despachó ayer el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el marco de una conferencia de prensa a la que convocó luego de que el presidente, Alberto Fernández, lo denunciara penalmente por el delito de “intimidación pública”, tras las declaraciones del libertario en contra de la moneda nacional, sobre la que dijo “no vale ni excremento”.

“El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribirnos en las elecciones, porque saben que estamos a punto de ganar en octubre y terminar con su Gobierno de delincuentes para siempre”, disparó Milei ante los medios, escoltado por el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; la candidata a la Gobernación de Buenos Aires, Carolina Píparo; y Agustín Romo, candidato a diputado bonaerense.

“Tenemos que sacarnos de encima a este gobierno de delincuentes y necesitamos su apoyo. Al presidente, a la vicepresidenta y al presidente en funciones, Sergio Massa, les decimos que hagan todas las denuncias que quieran, nada va a evitar la paliza que les vamos a dar en las urnas”, vaticinó el economista rumbo a los comicios del 22 de octubre, y argumentó: “Si el Gobierno quiere detener a los responsables de la corrida cambiaria y financiera tienen que mirarse al espejo. La inflación es siempre un fenómeno monetario y genera una pérdida del poder adquisitivo del peso”.

El libertario convocó a esta conferencia de prensa después de haber desalentado el ahorro en moneda nacional: “Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, advirtió. Esos dichos motivaron la denuncia del Presidente (que habría causado malestar en el massismo, ver recuadro) contra Milei, Marra y Romo.

Lejos de amilanarse, el líder de La Libertad Avanza ratificó ayer: “¿Acaso soy responsable del déficit fiscal, de la emisión monetaria, de la toma de deuda, de la esterilización con Leliqs, de cada una de las regulaciones que están destruyendo el sistema productivo, del cepo? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación y eso no tiene nada que ver con nosotros” y se excusó: “Llevo solamente en política casi dos años. ¿Me van a achacar a mí el desastre? ¿Por qué no son más serios? ¿Por qué no se hacen cargo de los problemas?”.

“¿QUIEREN QUE LES MIENTAN?”

Respecto de la presentación judicial en su contra, se defendió: “Nuestras declaraciones, lejos de ser imprudentes, son las únicas declaraciones pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de los economistas que les dicen ‘no, por favor, sean responsables, quédense en pesos’.

Mientras ellos acumulan en dólares” e insistió: “En un contexto de hiperinflación como el que estamos viviendo, decirle a los argentinos que se queden en pesos es condenarlos a la más absoluta de las pobrezas. Es destruirles los ahorros”.

También se quejó: “Pretender hacer responsable de esta corrida a la única fuerza que viene a plantear el cambio es una canallada solamente esperable del kirchnerismo” y, molesto con las críticas de dirigentes de Juntos por el Cambio hacia él, acusó a la coalición opositora de ser “cómplice” del Gobierno.

EXÁMENES

Por otro lado, Milei fue consultado sobre la propuesta de Sergio Massa para que los dos candidatos que lleguen al balotaje sean sometidos a un examen psicofísico: “Si Massa pide un examen psicotécnico para ser presidente, yo pido que le hagan un examen de economía para ser ministro”, planteó.

Previamente, el tigrense había adelantado: “Voy a pedir para el debate de segunda vuelta que tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. En algún momento, el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra”, advirtió y volvió a disparar contra el libertario por sus declaraciones sobre los plazos fijos en pesos: “Ser presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto, como este candidato agitando que la gente saque los depósitos de los bancos”, dijo, en obvia referencia al fundador de La Libertad Avanza.

En tanto, apuntó también a Juntos por el Cambio y al periodismo por ser cómplices de esta “canallada”. Además, dijo que no descartaba una “venganza” en su contra de parte de sectores de Juntos por el Cambio luego de haber ganado las elecciones primarias, al ser consultado por el desaire que le habría hecho en Mar del Plata al extitular de un banco multinacional, que estuvo cerca de Horario Rodríguez Larreta.