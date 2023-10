Francese vs. Rincón: “Fuera gente violenta, chorra, mentirosa y con mala onda”

Lo habíamos anunciado la semana pasada y, finalmente, el sábado, Telefé abrazó el morbo y lejos de tapar el escándalo lo exprimió. En la grabación de “Podemos Hablar”, el ameno programa que pone a famosos a contar sus historias de vida, se trenzaron feo Rincón y Francese a raíz de una anécdota que las dos recordaron de manera diferente y que llevó a la morocha a estallar contra la rubia desencadenando una situación escandalosa. Ayer, Belén, que los fines de semana hace funciones en La Plata de “Bon Voyage”, tiró con munición pesada contra Andrea.

“¡Feliz día, mamitas! Las amo. A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Fuera la gente violenta, chorra y mentirosa, patotera y con mala onda! ¡Vibras oscuras, LEJOS! ¡Viva el amor y la libertad! ¡Viva la libertad! Y el único verde que uso es el de la esperanza por una Argentina mejor. Viva el Amor”, escribió Francese, en su cuenta de Twitter, un mensaje dirigido a Rincón, pero a quien prefirió no mencionar.

Con ese picante mensaje, que también compartió en su cuenta de Instagram con un sugerente “hermosa mañana, ¿verdad?”, la ex poetisa hacía referencia a lo que en la noche del sábado se había visto en la pantalla de Telefé. Todo comenzó con un tópico del conductor, Andy Kusnetzoff, quien invitó a pasar al círculo a quienes tuvieran alguna anécdota sobre una noche inolvidable para contar. La que pasó fue Belén, quien, resumidamente, relató sobre una fiesta con excesos que, según ella, terminó con Andrea queriéndola seducir.

Pero aunque Rincón asistía y celebraba cada uno de los detalles de Francese (incluso dijo que en esa fiesta había habido “consumo” y contó que ese día “me la di en la pera”), cuando escuchó el remate de Belén le cambió la cara. Visiblemente conmovida, le dijo: “Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste. Yo estoy acá y me estoy comiendo todo un programa pasándola mal porque vos tenés ganas. Yo no hice eso. Lo único que hice fue ir a consolarte porque vos estabas mal”.

“La verdad es que lo conté genuinamente porque me pareció divertido. Nunca fue mi intención lastimarte. No hice nada malo, conté una anécdota”, se defendió Belén, pero Andrea ya estaba engranada: “Yo te disculpo, pero tenés que saber que no me gustaste nunca. Lo que te aconsejo es que no lo hagas más porque eso no se hace”, le contestó, generando una situación tensa que se contagió al resto de las invitadas: Graciela Alfano, Sofía Jujuy Jiménez y Sol Pérez.

Incluso trascendió que Alfano jugó a dos puntas: en medio del escándalo, intentó ayudar a respirar a Rincón (la tomó de la mano y le dijo “contá conmigo hasta tres”) y luego se acercó a Francese y le tiró, picante: “dejala, pobrecita, se ve que el bautismo no la ayudó”.

Tras filtrarse el escándalo, las protagonistas hablaron antes de la emisión del sábado. El viernes, Rincón aseguró que padece una enfermedad que se llama “trastorno límite de personalidad” y que puede ponerse “insoportable”. Pero insistió con que el relato de Francese era mentira: “En otro momento me iba, me la pegaba en la pera, enterraba la cabeza en un plato, me cortaba los brazos y no quiero. No me quiero autoflagelar por alguien que me está haciendo daño. Quiero aprender a hablar y poner en palabras lo que me pasa. ‘Me estás haciendo daño, ¿por qué me lo hiciste?’. Eso fue lo que le dije (a Belén) textual’”.