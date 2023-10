Perú vs Argentina por Eliminatorias 2026, con Messi de titular: formaciones, hora y cómo verlo online

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, será titular esta noche para enfrentar a Perú en la ciudad de Lima por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El astro argentino será de la partida desde el arranque luego de haber ocupado un lugar en el banco de los suplentes en la victoria ante Paraguay del último jueves en el estadio Monumental, donde ingresó a los 7 minutos del complemento.

La presencia de Messi era una de las dudas que no había despejado el entrenador Lionel Scaloni, quien había avisado que iba a esperar hasta el día del encuentro para definir si el capitán iba a estar o no en el once inicial.