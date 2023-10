Paritarias: sin oferta, terminó la reunión con docentes y ahora es el turno de los estatales

Con los gremios docentes sentados a la mesa, el Gobierno bonaerense retomó las paritarias salariales en un contexto de proceso inflacionario que no para de castigar los bolsillos y a horas de las elecciones generales del próximo domingo.

La primera de las reuniones agendadas para hoy fue con los representantes de los sindicatos que nuclean a los maestros, que comenzó algunos minutos después de las 10hs. y se extendió hasta pasadas las 11hs. en una de las sedes del ministerio de Trabajo bonaerense.

Foto: Sebastián Casali-EL DIA

Una de las fuentes consultadas había anticipado que "por lo que pudimos saber de adentro, no creo que salga nada hoy", en referencia a que no aguardaban que Provincia presentara una oferta salarial. Y efectivamente fue lo que sucedió. "No pasó nada", comentó concluido el encuentro del que se fueron con el compromiso de una nueva reunión antes de que concluyera el mes de octubre.

A través de un comunicado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) indicó que "se solicitó un aumento salarial para el mes de octubre, que permita retomar el camino de la relación básico-bolsillo y mantener los sueldos por arriba de la inflación", al tiempo que plantearon la necesidad "que la base de cálculo pase del mes de febrero a septiembre".

El texto continúa indicando que "el Gobierno bonaerense se comprometió a continuar trabajando priorizando siempre la recuperación del salario, para no perder el poder adquisitivo", y que la implementación de la eliminación del Impuesto a las Ganancias será aplicado a partir del salario de octubre que se percibirá en noviembre.

Minutos después de las 12hs. comenzó la reunión con los gremios que representan a los trabajadores estatales encuadrados en la Ley Nº10.430, mientras que para las 14hs. se espera que tenga lugar la tercera y última de las paritarias de hoy, con los judiciales.

Foto: Sebastián Casali-EL DIA

Según trascendió, en los encuentros no habría ofertas de parte de las autoridades, aunque tampoco se indicó si se efectivizaría en lo que resta de la semana, es decir ante de los comicios.

Las partes buscarían acercar posiciones para alcanzar nuevos aumentos tras conocerse que la inflación de septiembre fue del 12,7%, que se suma a los 12,4% registrados en agosto y con el dólar blue próximo a los $1.000.

Desde ATE se indicó que pondrán sobre la mesa la demanda consistente en “seguir por encima de la inflación y recuperar algo de poder adquisitivo”.