Revelaron que Fabián Doman concretó su pase a otro canal y debutará en los próximos días

Tras la baja de 'Bien de Mañana', en el ambiente detallaron cómo se llamará el nuevo programa del conductor, quiénes lo acompañarán y cuándo comenzará. Así, en los últimos días, se confirmó que Bien de Mañana no continuará en El Trece ya que será reemplazado por Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri que actualmente está en Ciudad Magazine.

Recordemos que, previo a que se sepa esto, cuando todavía no estaba confirmado, Fabián Doman confesó: "Es un laburo, es la tele, a mí me gustaría que siga, sobre todo por los chicos... Mi situación particular es distinta, por un contrato que tengo con Kuarzo, porque Kuarzo contempló el hecho de que yo dejé otro trabajo para hacer esto".

Sin embargo, todo terminó y se filtró el nuevo destino que tendrá el conductor. Doman ya tiene su lugar guardado en la televisión abierta tras la salida de El Trece. Así, desde su cuenta de X (Twitter), en los medios aseguraron que, su Fabián Doman continuará en los medios tras despedirse del otro canal: "Doman sigue en la tele. Cambia de canal: El lunes 30, 21hs arranca Doman en Net", confirmaron en los programas del ambiente.

Asimismo, se supo que el ciclo se llamará 'La noche de Net con Doman' y que estará acompañado por dos panelistas: Damián Rojo por el lado de espectáculos y Pampa Mónaco para las noticias policiales.