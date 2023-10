Leonardo Madelón valoró el triunfo de Gimnasia, aunque aclaró que estos tres puntos no tienen que relajar al equipo que por delante le quedan “cinco finales”, la primera de ellas contra Barracas Central. En conferencia, el encargado de la conducción del conjunto Tripero destacó el nivel de Argentinos y aunque aceptó que en el tramo final terminaron apretados en defensa, un análisis del partido más completo justifica el resultado final.

“Jugamos contra un muy buen equipo, con tremendos jugadores. Tratamos de copar el medio, y si bien ellos tuvieron la tenencia de pelota, nosotros tuvimos el control del juego. Cuando nos empezaron a superar, Argentinos se puso en ventaja y empatamos rápido. Nos pusimos en ventaja con un esquema modificado de 4-4-2 y después, en el segundo tiempo, pasamos rápido a un 3-1. Cuando el rival empezó a sumar jugadores tuvimos que recurrir a jugadores nuestros en posiciones que no son habituales”, explicó.

Madelón reiteró que “el objetivo es sumar, y si es de a tres mejor. Hay que tener la cabeza en el cielo pero los pies en la tierra, porque ahora viene otro partido tan importante como este, frente a Barracas. Aprendimos a jugar finales, de local y visitante. Sufrimos en los últimos minutos, pero Argentinos tiene armas, y no tenemos que quedarnos con ese tramo final, porque repasando todo el partido, Gimnasia fue un justo ganador”.

Cuando se le preguntó si tenía la sensación de haber ganado “el” partido que Gimnasia necesitaba para despegarse en la Tabla Acumulada, el técnico del Lobo dijo que cada partido es “el” partido. Lo fueron todos los que quedaron atrás y lo serán los que vienen. De ninguna forma nos podemos relajar, sería lo peor que nos podría llegar a suceder”.

Aplaudió la actuación de Pablo De Blasis: “Entregó en cancha toda su experiencia. Me di cuenta que no vino sólo a jugar en Gimnasia sino a dar su experiencia. No sintió el peso. Repartió bien, entendió el juego, hizo una buena lectura” y para resumir dijo: “Me voy contento, pero no puedo tirar petardos porque en cuatro días tenemos otro partido. Estos tres puntos sirven para valorar lo anterior. Estuvimos mirando a Barracas. Rondina trabaja bien. Pero tenemos que tener equilibrio emocional, no creer que ya está, ni que estás al horno. Así va a ser hasta el final. Quedan cinco finales y la primera es Barracas”.