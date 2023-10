Elecciones 2023.- Así fue el voto de los famosos

Desde Susana Giménez, que dejó por un rato Uruguay para venir a cumplir con su derecho y obligación cívica al país; hasta Mirtha Legrand, que a pesar de estar eximida de la obligación de sufragar desde hace 26 años lo sigue haciendo; las principales figuras de la televisión argentina participaron ayer de una jornada electoral que tuvo de todo, desde reflexiones, deseos y reclamos, hasta felicidad y algún que otro enojo y frustración.

La que se enojó fue la actriz Eleonora Wexler. “Les cuento que no pude votar. Me dicen que el DNI que tengo no es válido porque hay uno nuevo. El cual yo nunca pedí ni estoy enterada de su existencia. Y tampoco está vencido”, contó en Twitter y dijo que se iba “frustrada”. Ante la insistencia de los usuarios de Twitter, en donde compartió su situación, volvió a la escuela pero la respuesta fue la misma: “No pude votar finalmente. Llamaron a la junta electoral y tenía que tener la letra B en el DNI. En las PASO voté sin problemas. Hace dos elecciones que voto sin problema. El error es desde el Padrón Electoral. O no sé que pensar”.

Uno que se emocionó, y compartió sus sentimientos en las redes sociales, el director de cine Juan José Campanella. “Estoy en llanto. Es emocionante. Las escuelas estallan de ‘viejos meados’. Qué país nos diste, Barba, qué país. Ser Argentino es vivir con el corazón en la boca y la emoción en la piel. ¡Y todavía quedan cuatro horas!”, escribió el realizador destacando la gran presencia de personas mayores emitiendo su voto cuando por su edad están exentos por ley. Con el “viejos meados” hacía referencia a la despectiva forma de algunos candidatos de La Libertad Avanza de llamar a los mayores.

Dentro de este grupo esta La Chiqui (ver aparte), que sigue sufragando porque le “encanta”. La diva, fiel a su costumbre, se presentó muy coqueta en una escuela de Palermo y destacó la celeridad del trámite. Tras el sufragio habló con la prensa y se mostró muy feliz por poder elegir.

Otra que celebró los 40 años de democracia fue Cristina Pérez (ver aparte) que compartió en sus redes sociales fotos del momento en el que emitía su voto.

Los conductores Marcelo Tinelli y Susana Giménez tampoco faltaron a la jornada cívica: la diva de los teléfonos regresó de Punta del Este, donde vive desde la cuarentena por la pandemia, y dejó picantes declaraciones sobre el presente de este país al que definió como de “horror” (ver aparte). Por su parte, Tinelli se mostró feliz y fue a sufragar acompañado por su hijo, Lorenzo, fruto de su frustrada relación con Guillermina Valdés.

La actriz y cantante Laura Esquivel, por su parte, reflexionó: “Tengo una mezcla de tristeza mezclada con emoción y esperanza. Esperanza no por algo en particular, porque no tengo nada puntual por lo cual tener esperanza, pero sí dicen que es lo último que se pierde así que hay como una emoción dentro mío. Tengo mucho para reflexionar”.

Otras figuras como Pampita, Flor de la V, Sol Pérez, Flavia Palmiero, Aníbal Pachano y, entre más, Valeria Mazza mostraron en sus redes que asistieron al acto cívico. Muchos, además, lo hicieron con sus hijos, tal es el caso de Roberto García Moritán, que cautivó a los fotógrafos con la bella Anita; y también Fabián Cubero que asistió junto a su hijo menor, Lucca.

