Estudiantes: una sanción esperable y polémica a la vez

Atendiendo al comienzo al canje de generales y para acelerar los tiempos, Aprevide adelantño cuál será la sanción hacia el Club Estudiantes por los hechos sucedidos en el clásico del domingo contra Gimnasia: para el partido de pasado mañana contra Godoy Cruz la cabecera de la calle 57 se verá reducida en un 20 por ciento de su capacidad y lo mismo sucederá en el próximo partido como local, ante Platense.

Además se les prohibirá a los hinchas colgar banderas en la parte baja, no podrán colocarse los llamados “tirantes”, ni tampoco bombos y trompetas. Esto último está exclusivamente referido al llamado “folklore” del fútbol.

De alguna manera podría afirmarse que la sanción es menos compleja que lo imaginado. Finalmente la tribuna no será clausurada y de esta manera el Pincha mantendrá la localía en su escenario, sin tener que marcharse ni generándole un problema a sus socios. En total serán 1600 los socios que no podrán asistir a esa tribuna y tendrán que canjear para 55 y, siguiendo con la lógica que en los últimos partidos se agotaron las populares será la cantidad de hinchas que no podrá ingresar al estadio.

La noticia fue difundida en horas del mediodía y confirmada por la dirigencia albirroja minutos después. De inmediato la noticia deportó todo tipo de comentarios en las redes sociales por considerarse “injusta”.

Lo más molestó a los hinchas fue que parte de la sanción haya sido generada, según el comunicado de Aprevide por “la exhibición de banderas alusivas hacia el equipo rival (el número 7) y presencia de mamelucos con la letra B de color azul, incitando a la violencia y contrariando lo convenido en la reuniones de coordinación y la normativa vigente en materia de seguridad deportiva”. ¿Es lo mismo una bengala que un resultado deportivo?

Además, si bien no trascendió de manera oficial, se identificó a las cuatro personas que arrojaron las bengalas al campo de juego mediante el sistema de seguridad del estadio y se les prohibirá ingresar a UNO, en principio, por un año. Se utilizará el derecho de admisión.

Por último se sugirió al club reutilizar el capital invertido a la compra de pirotécnia para destinarlo a clubes de la Liga Amateur Platense en calidad de material deportivo con la finalidad de colaborar y marcar un precedente y un gran gesto de la Institución, en la lucha de todo hecho de violencia en el deporte.