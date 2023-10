Una propuesta tentadora: una familia ofrece un asado para 4 personas para quienes le consigan un alquiler de una casa

Conseguir alquileres en cualquier rincón del país, no es una tarea para nada sencilla. Y tampoco lo es para una familia del sur del país, que hace algunos meses intenta buscar un departamento mas amplio para vivir y ofrece una interesante recompensa.

¿De qué se trata? De que aquella persona que consiga información o alguna casa para alquilar, será la afortunada de ganarse un asado para cuatro personas.

Su nombre es Tamara Villalba y trabaja como maquilladora. Se mudó de Puerto Madryn a Trelew en abril de este año y aún continúa buscando un nuevo hogar.

De ella salió la propuesta, que por el momento, está vacante. La familia está compuesta por dos adultos, cuatro niños y dos mascotas.

“Se me ocurrió en forma de broma, pero no tan broma, hacer una publicación que le pagaba un asado a quien me diera información de un alquiler y concretarlo”, contó en diálogo con Jornada Web.

La mujer contó que busca una casa o departamento con dos dormitorios, un patio, que esté cerca de la Escuela 195 y el Jardín 405 donde van sus hijos y que permita tener mascotas. Además, el inmueble tendría que estar ubicado en zona norte, en los barrios San Martín, Don Bosco, Luz y Fuerza y Oeste.