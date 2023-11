La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo será de súper acción en la Copa de La Liga. Boca, será local de Newells, tras caer en la final de la Copa Libertadores. San Lorenzo visitará a Defensa y Justicia e Independiente busca la clasificación a play-offs cuando reciba a Banfield. Por otra parte, Lazio y Roma protagonizarán un interesante partido en la Serie A de Italia. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

COPA DE LA LIGA

14:30 Colon vs Talleres (C) TNT SPORTS

14:30 Defensa y Justicia vs San Lorenzo ESPN Premium

16:45 Tigre vs Platense TNT SPORTS

16:45 Boca Juniors vs Newell´s ESPN Premium

19:00 Belgrano vs Unión ESPN Premium

19:00 Independiente vs Banfield TNT SPORTS

SERIE A

08:30 Napoli vs Empoli STAR + / ESPN

11:00 Fiorentina vs Bologna STAR +

11:00 Udinese vs Atalanta STAR +

14:00 Lazio vs Roma ESPN 3/ STAR +

16:45 Inter vs Frosinone ESPN 2/ STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Aston Villa vs Fulham STAR +

11:00 Brighton And Hove vs Sheffield United STAR +

11:00 Liverpool vs Brentford STAR + / ESPN

11:00 West Ham vs Nottingham Forest STAR +

13:30 Chelsea vs Manchester City STAR + / ESPN

LIGUE 1 DE FRANCIA

11:00 Clermont vs Lorient

11:00 Lille vs Toulouse

11:00 Metz vs Nantes

13:05 Rennes vs Lyon STAR +

16:45 Lens vs Marsella STAR +

BUNDESLIGA

11:30 B. Leverkusen vs Union Berlin ESPN 2/ STAR +

13:30 Werder Bremen vs Frankfurt STAR +

15:30 RB Leipzig vs Friburgo STAR +

LIGA DE ESPAÑA

12:15 Barcelona vs Alavés DSports / DGO

14:30 Sevilla vs Betis ESPN 2/ STAR +

17:00 Atlético Madrid vs Villarreal DSports / DGO

NFL (FÚTBOL AMERICANO)

11:30 Indianapolis Colts vs New England Patriots FOX SPORTS 3

15:00 NFL Red Zone ESPN Extra/ STAR +

15:00 Cleveland Browns vs Baltimore Ravens FOX SPORTS 2

18:25 Washington Commanders vs Seattle Seahawks FOX SPORTS 2

18:25 New York Giants vs Dallas Cowboys FOX SPORTS 3

22:00 Las Vegas Raiders vs. New York Jets ESPN 2/ STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Gremio vs Corinthians STAR +

16:00 Bragantino vs Botafogo FOX SPORTS/ STAR +

18:30 Atl. Mineiro vs Goiás STAR +

18:30 Bahía vs Paranaense STAR +

18:30 Cuiaba vs Fortaleza STAR +

18:30 Santos vs Sao Paulo STAR +

18:30 Vasco da Gama vs América MG STAR +

LIGA NACIONAL

20:00 Regatas vs. San Martín DGO

EREDIVISIE

08:00 PSV vs. PEC Zwolle STAR +

10:20 Almere City vs. Ajax STAR +

12:30 Feyenoord vs. AZ Alkmaar ESPN Extra/ STAR +

SCOTTISH PREMIERSHIP (LIGA DE ESCOCIA)

08:50 Livingston vs Rangers DGO/ FOX SPORTS

SUPERLIGA DE TURQUÍA

09:00 Besiktas vs. Istanbul Basaksehir STAR +

12:00 Adana Demirspor vs. Fenerbahce FOX SPORTS/ STAR +

SUPERLIGA INGLESA FEMENINA

09:20 Tottenham vs. Liverpool ESPN 2/ STAR +

14:45 Leicester vs. Arsenal STAR +

ATP WORLD TOUR FINALS

10:30 Round Robin #1 ESPN 3/ STAR +

17:00 Round Robin #1 ESPN 3/ STAR +

COPA BILLIE JEAN KING

11:00 Final TYC SPORTS 2

PREMIERSHIP INGLESA

11:50 Northampton Saints vs. Exeter Chiefs STAR +

SERIE B

12:00 Calcio Lecco vs Parma DSPORTS+ / 1613

ABIERTO ARGENTINO DE POLO

12:55 Grupo B – Fecha #3 STAR +

15:25 Grupo B – Fecha #3 STAR +

LIGA ACB

09:00 Gran Canaria vs Granada FOX SPORTS 2

13:00 Bilbao vs Real Madrid FOX SPORTS 2

LA LIGA 1-2-3 DE ESPAÑA

10:00 Burgos vs Alcorcón DSports / DGO

12:15 Andorra vs Eldense DSports / DGO

13:30 Tenerife vs. Villarreal II STAR +

13:30 Huesca vs. Espanyol STAR +

17:00 Eibar vs Albacete DSports / DGO

BEISBOL LVBP

13:30 Magallanes vs Águilas DSports / DGO

PRIMERA "B" NACIONAL - REDUCIDO

14:30 Dep. Maipú vs Temperley TYC SPORTS

REDUCIDO - PRIMERA C

15:30 Midland vs Sportivo Italiano DSports / DGO

CHALLENGER DE LIMA

16:00 Final DSPORTS 2 / 1612

TOP 14 DE FRANCIA

17:00 Toulon vs. Racing 92 STAR +

BRASILEIRAO SERIE B

17:00 Novorizontino vs. Vitória STAR +

USL CHAMPIONSHIP

20:50 Final - Charleston Battery vs. Phoenix Rising DGO/ESPN 3/STAR +