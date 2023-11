El borrador de AFA para la última fecha de la Copa de la Liga: cuándo jugaría Gimnasia ante Banfield

Este martes por la mañana, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol se reunió para definir el cronograma de la fecha 14, la última de la Copa de la Liga, donde se definirá el descenso y los play offs. Tras el encuentro que mantuvieron, se conoció que primero se definirá el descenso y luego los equipos que clasifiquen a la instancia eliminatoria.

Asimismo, los integrantes definieron del Comité definieron que si un equipo logra clasificarse a la instancia de play offs y pierde la categoría, no jugará los cuartos de final y la plaza será para el quinto equipo de la tabla. También, se eligieron los días y horarios de los partidos, pero resta la oficialización ya que deben definirse varias cuestiones.

Según se pudo conocer, resta implementar la adaptación del sistema VAR en el predio de Ezeiza para analizar a los cuatro partidos en simultáneo, definirse las señales televisivas que transmitirán los cruces y el diseño de los dispositivos de seguridad para prevenir desmanes en las diferentes localidades.

De esa forma, los equipos que luchan por mantenerse en la primera categoría y no descender, jugarían el sábado 25 de noviembre a las 17. Los cruces programados para esa jornada serían: Banfield vs Gimnasia, Vélez vs Colón, Unión vs Tigre y Platense vs Sarmiento.

LEA TAMBIÉN La calculadora de Gimnasia: en qué posición quedó al final de la fecha y qué dijo Falcioni en la previa de la final con Banfield

Mientras tanto, la definición de la clasificación a los play offs, se disputaría el domingo 26 de noviembre a las 17. Hasta el momento, por la Zona A, clasificarían River (23), Huracán (23), Independiente (23) y Colón (20), pero existen equipos con posibilidades de clasificar como Rosario Central (20), Banfield (20), Instituto (19) y Atlético Tucumán (17). Por la Zona B, ya clasificaron Godoy Cruz (22), Belgrano (21) y Racing (21). Se deberá definir el último puesto entre Central Córdoba (20), Platense (17), Sarmiento (16) y Estudiantes (16).

Los encuentros entre los equipos que no disputen por ninguno de los dos objetivos se repartirán entre el viernes, el sábado, el domingo y lunes. A partir de la próxima fecha, el 25 de noviembre regirá el horario de verano y se jugará a partir de las 17 horas.

Las chances de permanecer de Gimnasia

■ Si Gimnasia gana, mantiene la categoría independientemente de cualquier otro resultado

■ Si Gimnasia empata y Unión no gana, se salva.

■ Si Gimnasia empata y Unión gana, hay desempate pero no a un partido en cancha neutral porque el choque Vélez-Colón dejará a uno con 46 puntos. Será un triangular: si Colón tambien iguala jugarían Gimnasia, Unión y Colón; y si el Sabalero derrota a Vélez, los tres que definen el descenso son el Fortín, Gimnasia y Unión. Habría cuadrangular si Sarmiento cae ante Platense

■ Si Gimnasia pierde, pero Unión empata o es derrotado, el Lobo se salva del descenso

■ Si pierde, Unión gana y Vélez derrota a Colón, el desempate será entre triperos y sabaleros, ya que el tatengue sumaría 46 y Colón y el Lobo terminarían con 45