Estudiantes a Córdoba el 22 de noviembre y ¿cinco días después juega el partido clave ante Lanús?

Estudiantes prepara las posibles últimas dos semanas de actividad formal en la temporada 2023, que arrancó allá por el mes de enero, con una pretemporada en Montevideo y podría cerrarse con el partido de la Copa de la Liga ante Lanús, siempre y cuando no consiga clasificarse a los playoffs, ni a la final de la Copa Argentina. De mínima serán dos y de máxima podrían ser seis.

El primer partido en el camino será el del Boca, a jugarse el próximo miércoles 22 de noviembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba. El horario previsto es el de las 21 horas. No cayó bien en el Pincha el día elegido porque quería jugar este partido un viernes, o bien el que viene antes del balotaje o el otro, antes de los playoffs teniendo en cuenta que ninguno podría clasificarse a la definición.

En Córdoba, contrariamente a lo dicho en su momento, no habrá VAR, que sólo se implementará en una instancia final. ¿Por qué se resolvió no utilizarlo cuando era una necesidad? Las suspicacias están a la orden del día porque las miradas apuntan a las necesidades de Boca de clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año y la única manera que tiene es mediante la Copa Argentina. La tiene que ganar para eso y, por ende, dejar en el camino a Estudiantes.

El partido tuvo fecha confirmada la semana pasada pero no así el escenario. Se negoció hasta el cansancio y finalmente se terminó eligiendo el Mario Kempes de Córdoba pero por alguna razón el sitio oficial de la competencia no lo publicó, generando más confusión entre los hinchas que no saben cómo movilizarse.

En tanto en la sede de la calle Viamonte se está viendo cómo será la última fecha de la Copa de la Liga, que sin dudas tiene los condimentos épicos como para quedar en la historia, escribir un libro o disfrutarla frente a un televisor: todos los equipos juegan por algo, ya sea clasificar a la Libertadores por la tabla Anual, no descender, meterse en los playoffs del torneo o bien lograr un lugar en la Copa Sudamericana del año entrante, también vía tabla Anual.

Por eso es difícil elegir una fecha, pero Estudiantes solicitó jugar su despedida (siempre y cuando no clasifique a las definiciones) el lunes 27 o martes 28 de noviembre. El problema es que los dos equipos tienen chances de meterse en la Libertadores y difícilmente puedan jugar un día después que los demás.

Si Estudiantes le gana 1-0 al Granate, San Lorenzo derrota a Central Córdoba y empatan Platense-Sarmiento el Pincha se mete en playoffs. Si gana y no lo hacen Central o Godoy Cruz hasta se metería en la Libertadores del año entrante sin esperar quién salga campeón.

En el partido de Estudiantes-Boca por la Copa Argentina no habrá VAR