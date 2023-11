"Siempre mío. Te amo": revelan la carta que la maestra de La Plata le habría enviado a un alumno

"Siempre mío. Te amo”. Con esa frase termina la carta que la maestra de La Plata acusada de grooming le habría enviado a uno de sus alumnos de la Escuela Nº 58, y que fue revelada en las últimas horas. En la noche del lunes Daniela Mujica, la docente apuntada, rompió el silencio y habló por primera vez: si bien dijo que “la información está tergiversada”, admitió que mantenía con los estudiantes una relación en la que había "exceso de confianza".

Lo cierto es que este escrito fue aportado en la causa por la mamá de uno de los denunciantes, que lo encontró entre las pertenencias del menor y se lo entregó al fiscal. La carta fue escrita en una hoja de carpeta cuadriculada de puño y letra, y que sería de Mujica. Es por eso que la Justicia develará la incógnita una vez que tenga los resultados de la pericia caligráfica.

¿Qué dice el texto escrito con lapicera azul? Se trataría de un mensaje intimidatorio a uno de los chicos (de entre 11 y 12 años) por parte de la mujer de 33 años en la que expresa: “Qué suerte tengo de tenerte siempre, ojalá siempre sea así".

Más adelante, en este documento que es analizado por la Justicia se puede leer: "Sabés que te amo con todo mi corazón. Siempre sos el número uno para mí”. El receptor de estas palabras sería el alumno con el que intercambiaba mensajes de WhatsApp y por Instagram, y a quien trataba como novio y celaba con una de sus compañeritas del grado buscando que se separe ya que mantenían una relación.

En la misiva termina diciéndole que “si me llegás a cambiar una vez más te voy a matar. Siempre mío. Te amo”. Con esta carta, la Justicia tiene un elemento de prueba de la relación que mantendría la maestra con este estudiante, pese a que otras madres se presentaron en la fiscalía para ampliar la denuncia ya que no sería un caso aislado. Es por ese motivo que se ordenaron las pericias para determinar si fue Mujica la que la escribió.

La palabra de la docente acusada

Como se publicó, Daniela Mujica está acusada en una causa por supuesto caso de grooming y habló de las denuncias que pesan en su contra. Se defendió diciendo que “la información está tergiversada” y sobre los chats que se filtraron explicó que “había un exceso de confianza con los chicos”.

“Los nenes me tenían agendada como ´mami´, me decían ´mamá´, me venían a saludar todos los días en la puerta del colegio y los abrazaba enfrente de sus familias”, sostuvo la mujer, que además ratificó que “jamás” besó a un chico, luego de que uno de los alumnos denunciara que se habían besado dentro de la escuela. Respecto a las supuestas invitaciones que les hacía a su casa para que se metan a la pileta manifestó: “Empecemos porque no tengo pileta en mi casa, no sé a qué pileta los invitaría”.

Acerca de la foto que supuestamente le envió a uno de sus alumnos, su abogado indicó que se trata de “una foto que se envían entre los chicos. Esa foto, la del tatuaje, que se hizo una captura de pantalla, se hizo una ampliación y se envió el tatuaje. Daniela lo tiene a la altura de la panza, no lo tiene a la altura de la cola”. Mientras que agregó: “Parece que Daniela le estuviese mandando fotos de su cola a los alumnos, cuando en realidad son los alumnos que mandaban una foto que tiene Daniela en su panza y se la estaban enviando entre ellos”.

Más adelante, la joven se refirió al vínculo que mantiene con los padres de los chicos que la denunciaron: “Los papás jamás se acercaron. Ellos habían dicho en un momento que querían hablar conmigo. Nunca tuve una conversación con nadie más allá de las reuniones de padres que se hacen anuales”.

Cabe destacar que la Dirección General de Cultura y Educación informó que la maestra fue relevada del cargo y que “se intervino con celeridad a través del trabajo de inspectores de Primaria y Psicología. Además, el equipo directivo de la institución se encuentra a disposición de la Justicia para colaborar”.