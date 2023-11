¿Un periodista de La Plata en pareja con la libertaria Lilia Lemoine? La confesión con Eduardo Feinmann

En las últimas horas empezó a correr un fuerte rumor y tiene vínculos con La Plata. En los programas de chimentos se filtró que un periodista platense estaría en pareja con la flamante diputada electa de La Libertad Avanza Lilia Lemoine.

Se trata de Esteban Trebucq, conductor del canal A24, quien fue vinculado con la referente del espacio que lidera Javier Milei, que este domingo competirá en el balotaje con Sergio Massa. Y ahora fue el propio Trebucq quien se refirió al tema con su colega -y de quien es amigo- Eduardo Feinmann durante el programa de radio Mitre "Alguien tiene que decirlo".

La bomba de la relación Lemoine-Trebucq

La columnista María Isabel Sánchez fue la que lanzó la bomba sobre la supuesta relación entre el periodista de nuestra ciudad, confeso hincha del Pincha, y Lemoine. Por lo que en vivo decidieron ir a la fuente y llamar directamente a Trebucq para consultarlo, aprovechando la buena relación que mantiene con Feinmann.

Sorprendido por el llamado, lo primero que dijo el platense fue: “No lo puedo creer, es un delirio. ¿No estás al aire, no?”. Cuando le confirmaron que efectivamente la audiencia lo estaba escuchando Feinmann disparó: “No, boludo, estás loco. Lo que pasa es que María Isabel Sánchez estaba haciendo el resumen...”, instante en que fue interrumpido por su interlocutor, que le dijo: “Hola, María Isabel, hermosa”.

Sobre el supuesto romance el periodista confesó que “tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, no sé cómo hago. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos”. Y agregó: “No estoy de novio con nadie. Si quisiera salir con María Isabel Sánchez no tengo tiempo”.

Luego aclaró que “estoy casi todo el día con mi hija, tengo tres trabajos, vos lo sabés, Eduardo. Te juro que no lo puedo creer”. Con esa frase se terminó la charla ya que quedó desterrado el rumor pero....

Cabe destacar que luego de que se lo vinculara con Coki Ramírez, la cantante sostuvo: “Está todo bien con el pelado, me lo cruzo cada vez que voy a grabar el debate en América, pero nada que ver conmigo. Es un divino, pero nada que ver conmigo. Soy muy de decir ‘hola bombón’, beso y jodo. Pero yo no estoy con nadie”.