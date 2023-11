La Cámara Nacional Electoral citó a los apoderados de las listas de Massa y Milei para "preservar la convivencia democrática"

La Cámara Nacional Electoral (CNE) citó para hoy a una reunión a los apoderados de Unión por la Patria (UxP) y de La Libertad Avanza (LLA) con el propósito de "preservar la convivencia democrática", de cara al balotaje que se realizará mañana en todo el país y que definirá el próximo Presidente entre los candidatos de esas dos fuerzas, Sergio Massa y Javier Milei.



El encuentro fue convocado por los magistrados Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, de acuerdo con la información suministrada por los voceros judiciales.



La decisión de los camaristas se produce a raíz de las denuncias y acusaciones presentadas por representantes de LLA sobre la transparencia de proceso electoral, que sin embargo no pudieron ser ampliadas en sede judicial.



Los apoderados de LLA, Karina Milei y Santiago Viola presentaron el jueves pasado un escrito ante la jueza federal con competencia electoral María Servini, en el cual advirtieron sobre posibles hechos de fraude en las elecciones generales que tuvieron lugar el 22 de octubre pasado.



No obstante, Viola, aclaró ayer ante la Justicia que la fuerza que lleva como candidato a presidente a Javier Milei en el balotaje de este domingo no hizo ninguna denuncia contra fuerzas de seguridad ni por fraude y que el escrito entregado al juzgado electoral se trató de una "presentación" para "que se extremen los recaudos" en el traslado de urnas, al relativizar el contenido del texto presentado esta semana.