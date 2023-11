Los "riesgos" de ir a votar temprano: no había presidente en una mesa de La Plata y la "engancharon"

El proceso eleccionario, además del sobre, boleta y candidatos, necesita algunos actores que resultan muy importantes para el funcionamiento correcto: las autoridades de mesa y los fiscales. Y si un ciudadano se dirige a votar temprano, corre el riesgo de quedar justamente como autoridad de mesa, en caso de que el presidente designado no se haya presentado.

Y este fue el caso de Esther, una vecina que se dirigió a la Escuela de 140 y 62, ubicada en Los Hornos y tuvo que hacerse cargo de la mesa número 588.

“Nunca había participado de una elección, pero me fueron ayudando”, manifestó la mujer que con un dejo de resignación reconoció que “al principio no quise agarrar, pero bueno no me quedó otra”.

“No pudimos enganchar a más nadie”, bromeó uno de los fiscales que la acompañaban quien señaló que “Esther no vino tan temprano, fue alrededor de las 8.45”.