Lunes feriado: cómo funcionarán los servicios en La Plata

La Municipalidad de La Plata informó que este lunes no habrá recolección de ningún tipo por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. Se solicita a la ciudadanía evitar sacar los residuos.

Según detallaron desde la Comuna, el lunes no habrá servicio de recolección de residuos, por lo que se recomienda a los vecinos no sacar bolsas negras ni verdes, y tampoco residuos no habituales.

Por otro lado, el transporte público de pasajeros funcionará con cronograma de feriado, el Estacionamiento Medido no será aplicado y las oficinas de Control Ciudadano permanecerán cerradas al público.

A su vez, las áreas de Seguridad mantendrán controles viales y de nocturnidad en todo el Partido, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) tendrán guardias las 24 horas y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará de manera habitual.

Además, el Cementerio abrirá para las visitas de 7:00 a 15:00 y para la administración de 8:00 a 12:00, los mercados Central y Regional estarán cerrados y tanto la República de los Niños como el Parque Ecológico funcionarán de manera normal.