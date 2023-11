Elecciones 2023, resultados. - Julio Alak se atribuyó el triunfo en La Plata tras el escrutinio definitivo: se aguardan resultados oficiales

Julio Alak se atribuyó el triunfo en las Elecciones en La Plata tras el escrutinio definitivo de este jueves.

Cabe recordar que la Justicia había resuelto la apertura de 79 urnas de nuestra ciudad en la sede de en 8 entre 50 y 51, cotejo tras el cual se oficializó el resultado de la elección a intendente de nuestra ciudad. Se trataba de las mesas que observó el garrismo por advertir “inconsistencias” de diferente índole y que la justicia inspeccionó, antes de comunicar la cantidad de votos que obtuvo cada candidato en la elección del 22 de octubre.

El procedimiento fue clave, en el marco de la indefinición sobre la elección a intendente que se desarrolló hace 12 días, y en la que Alak y Garro se disputaban el Municipio por una diferencia cercana a los 800 votos. Si bien ambos candidatos se adjudicaban la victoria, debido a la estrecha diferencia y al pedido de impugnación de mesas que hizo Juntos por el Cambio, la definición judicial se postergó hasta hoy y finalmente dio a conocer el resultado. Una vez que se constató y se aclararon los planteos sobre estas 79 urnas observadas, la justicia convocó a una conferencia de prensa en la que oficializó la cantidad de votos que obtuvo cada candidato, anunciando la victoria de Alak.

Elecciones en La Plata: una previa caliente

Cabe destacar que la previa fue caliente porque ambos candidatos se daban como ganadores. “En una elección tan ajustada como fue ésta, lo mejor es que se transparenten todas las dudas, en cinco urnas se puede resolver la diferencia de votos que hay entre una fuerza y la otra”, aseguraba Garro ayer. Mientras que Ulises Giménez, representante de la lista de Alak, decía que UP no objetó ningún pedido de apertura de urnas que realizó JxC. “Es voluntad del ministro y del gobernador, Axel Kicillof, despejar todo tipo de duda respecto al resultado definitivo”. Y que, como no hubo objeción de ese espacio, “los integrantes de la Junta Electoral decidieron hacer lugar a todas las aperturas solicitadas por Garro”.

Las 79 urnas que se abrieron hoy corresponden a centros de votación ubicados en distintos barrios de la Ciudad, y contenían, aproximadamente, unos 21.000 votos. Se precisó que entre las urnas había del casco, de Melchor Romero, Los Hornos y Villa Elvira.

El mecanismo consistió en la apertura de las cajas por parte de las autoridades electorales, ante la presencia de los apoderados de las fuerzas en pugna. Se cotejó la información de los certificados que contenía cada una con las actas y los telegramas y, en caso de hallarse inconsistencias, se procedió al recuento de las boletas que se encontraban en su interior.

UNA PELEA VOTO A VOTO ENTRE GARRO Y ALAK

Como viene publicando este diario, el domingo 22 de octubre, el escrutinio provisorio a cargo de la Dirección Nacional Electoral finalizó su carga de datos en el 97 por ciento de la votación, arrojando como resultado una ventaja a favor de Julio Alak de 856 votos. Con 162.268 votos (38,33 por ciento) para el candidato de UP y 161.412 (38,13 por ciento) para el de JxC, quedó en suspenso la carga de 44 mesas, las que podían ampliar esa diferencia o invertir el resultado.

Mientras los dos candidatos sostuvieron durante una semana que sus cómputos propios los daban ganadores, el lunes pasado la justicia federal con competencia electoral de La Plata realizó el escrutinio definitivo de nativos. Sin embargo, por la observación que hizo JxC de inconsistencias y errores en las mesas señaladas, el resultado final no fue formalizado hasta este jueves, donde se conoció quién será el intendente por los próximos 4 años.

“El recuento me dio ganador por más de 4.000 votos”, había afirmado esa mañana el intendente, Julio Garro. No obstante, horas después la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires realizó el recuento definitivo de los votos de los ciudadanos extranjeros. En esa elección, Alak obtuvo 10.946 votos, mientras que el actual jefe comunal logró 5.997. Con ese resultado, el candidato de UP sostuvo que, en la sumatoria de ambos votos de la Ciudad, ganaba la elección municipal por 897 sufragios.

Sin embargo, Garro advirtió que la carga de los votos de los nativos se detuvo cuando se computó el 97,58 por ciento del total. Faltando, nuevamente, la carga de 40 urnas, entre las que se encontraban las objetadas por su espacio, él se encontraba 747 votos por encima de su adversario. Mientras tanto, Alak celebró el resultado junto a dirigentes y militantes del peronismo, en su local de la calle 54 entre 10 y 11. “Nuestros cálculos indican que hemos ganado la elección”, insistió.