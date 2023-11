¿Quién ganó en La Plata? Desde adentro: así se cuentan los votos para definir al intendente en la Justicia Electoral

Desde las 9:30 de la mañana de este jueves, y en medio de una gran expectativa, en la Junta Electoral Nacional se comenzaron a abrir las 79 urnas que definirán quién será el intendente de La Plata por los próximos 4 años. EL DIA pudo acceder a las oficinas de la sede de 8 entre 50 y 51 en donde los representantes judiciales se encuentran abocados al procedimiento de cotejar los documentos para confirmar el resultado de la elección a jefe comunal de nuestra ciudad, una pelea voto a voto entre Julio Alak, de Unión por la Patria, y Julio Garro, de Juntos por el Cambio.

Según pudo saber este diario, hasta las 13, momento en que se pasó a un cuarto intermedio para el almuerzo, recién se habían abierto 36, por lo que el procedimiento se lleva a cabo con lentitud. Es decir que restan por cotejar 43. Y no es para menos ya que está en juego quién será el intendente de La Plata desde el 10 de diciembre, por lo que los apoderados de ambos partidos no dejan nada librado al azar y no le quitan la mirada a las mesas repletas de boletas, tal como se muestra en el video y en las fotos de esta nota. Incluso ya se conoció el primer escándalo (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-11-2-12-14-0-quien-gano-en-la-plata-sorpresa-en-la-plata-abrieron-una-urna-y-habia-sobres-pero-no-boletas-politica-y-economia).

Además, la información que viene circulando en los pasillos es que podrían no abrirse las 79. Y eso radica en que si no se encuentran incompatibilidades en la mayoría de ellas, como ocurrió en el Hipódromo durante el conteo de los votos de las mesas de extranjeros, la Justicia podría decidir suspender la apertura. Si bien no se conoce con qué se estarían encontrando los fiscales, la situación cambiaría si es que en el cotejo aparecen números incongruentes. En ese caso sí se habría hasta la última urna.

Como dato, adentro del recinto hay 4 mesas. En cada una de ellas se ubican los fiscales de ambas fuerzas políticas y una autoridad de la Justicia. Se llevan de a dos urnas a la mesa para ser analizadas. Primero se cotejan los telegramas y las actas y, en caso de no coincidir, se pide la apertura de la urna. Este diario pudo saber que en la mayoría el cotejo no fue exacto ya que se vieron varias abiertas.

Cabe destacar que las urnas que se están abriendo corresponden a centros de votación ubicados en distintos barrios de la Ciudad, y contienen, aproximadamente, unos 21.000 votos. Se precisó que entre ellas hay del casco, de Melchor Romero, Los Hornos y Villa Elvira.

La apertura de urnas y cuándo estaría el resultado

El juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del juzgado Nº1, esta mañana no dio seguridad de que hoy mismo se pueda conocer al ganador, ante la pregunta de EL DIA, cuando explicó antes de ingresar a la sede judicial el proceso que ya se lleva adelante.

El magistrado destacó que se trata de "la elección más pareja desde 1983", y contó que en el procedimiento que está a su cargo se abren las urnas de las mesas que observó Juntos por el Cambio al advertir “inconsistencias” de diferente índole para que se inspeccionen, antes de comunicar la cantidad de votos que obtuvo cada candidato en la elección del 22 de octubre.

"Se cuentan los votos uno por uno, se le permite a los apoderados que analicen cada una de las mesas", sostuvo Ramos Padilla y agregó que "entre hoy y mañana vamos a terminar los guarismos del escrutinio de habitantes nativos y después vamos a comunicárselo a la Junta de la Provincia para que haga los guarismos y lo sume a los de extranjeros".

El procedimiento es clave, en el marco de la indefinición sobre la elección a intendente que se desarrolló hace 12 días, y en la que Alak y Garro se disputan el Municipio por una diferencia cercana a los 800 votos. Si bien ambos candidatos se adjudicaban la victoria, debido a la estrecha diferencia y al pedido de impugnación de mesas que hizo JxC, la definición judicial se postergó hasta hoy. Una vez que se constate y se aclararen los planteos sobre estas 79 urnas observadas, la justicia oficializará la cantidad de votos que obtuvo cada candidato.

El proceso de la Justicia Electoral para La Plata

En cuanto a ese proceso se indicó en un documento oficial que a las 9:30 de este jueves la Justica "hace lugar a la apertura de las urnas y recuento de los votos solicitada por la alianza Juntos por el Cambio, correspondientes a la categoría Municipal del Distrito La Plata -de conformidad a lo requerido y en el orden indicado- de acuerdo al detalle que como Anexo I forma parte de la presente".

En segundo lugar se dispone "la realización del procedimiento de apertura de urnas y recuento de los votos", el cual "comenzará a las 9:30hs. del día 2 de noviembre del corriente, en cuatro (4) mesas en simultáneo, en la sede de esta Junta".

Luego se precisó que "finalizado dicho procedimiento, se procederá al análisis de los votos recurridos e impugnados pertenecientes al municipio citado, a fin de completar el escrutinio definitivo de la Sección Electoral 8va".

Por último, se notificará "a todas las agrupaciones políticas que participaron de la pasada elección en el municipio de La Plata. Con lo que termina el acto firmando los presentes por ante los secretarios que dan fe".

Tras todos esos pasos, se espera que se anuncie oficialmente quién será el intendente desde el próximo 10 de diciembre. Como se dijo, ramos Padilla aclaró que el proceso podría demorarse por lo que no garantizó que hoy mismo se conozca el resultado.