VIDEO. Brutal agresión de un entrenador de baby fútbol: noqueó a un árbitro

Un entrenador de baby fútbol agredió brutalmente a un árbitro en pleno partido. Ocurrió en Virrey del Pino, de La Matanza, frente a chicos de 10 a 12 años.

Sucedió este sábado en el club Los Cuervos, ubicado en Concordia y California. No contento con la brutal agresión física, el árbitro reveló que el atacante amenazó a su padre: “Llamó a mi papá, le dijo que nos conocía y que nos iba a prender fuego la casa, para amedrentar”.

El árbitro, Lucas, tiene 24 años y resultó con una herida de consideración a pocos centímetros del ojo. El DT de Sociedad de Fomento Villa Dorrego B se enojó por lo que estimó que fue una falta sin sanción frente a Las Mercedes, de la Categoría 2012.

Lucas contó que el atacante “me empezó a reclamar por una falta, le dije que no era y me empujó. Por eso le pedí al delegado de su club que lo sacara del partido. Ahí se metió otra vez a la cancha y me dijo ‘vos a mí no me vas a echar’, me pegó una trompada y cuando estaba en el piso intentó patearme”.

Y agregó: “Es muy feo lo que pasó. Es un hecho lamentable y repudiable. Me hizo daño, me dañó el labio y me provocó un sangrado. Por suerte, ahora estoy bien”.

En tanto, Lucas se acercó a una comisaría para dejar constancia del hecho por el que padres de ambos clubes tuvieron que intervenir para frenar el ataque. “Hice la denuncia al otro día en la Policía. Tengo entendido que lo van a sancionar de la liga y en el club de él, la Sociedad de Fomento Villa Dorrego B, lo echaron y no lo quieren ver más”, concluyó.