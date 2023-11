Adiós al Matador: Boselli anunció su retiro a través de un emotivo video en las redes

Finalmente, lo que era un secreto a voces a la espera de la confirmación oficial, llegó ayer por la noche, y desde la voz del protagonista.

Tras más de 20 años de carrera, Mauro Boselli anunció que dejará el fútbol profesional una vez que concluya la actual temporada de Estudiantes, en la cual el objetivo tanto del punta como de la institución es levantar la Copa Argentina.

A través de un emotivo video en el cual repasó sus años en el fútbol con las distintas camisetas que vistió y los logros de los que fue parte, el artillero del Pincha en la obtención de la Copa Libertadores del 2009 agradeció a todos los clubes que le abrieron las puertas, dejando en claro su “amor” por la camiseta que actualmente viste, la cual será la última en usar.

“Por mediados del 2008 llegué a Estudiantes, uno de los dos clubes de los que me enamoré. No sólo por haber alzado una Copa Libertadores con un maestro como Alejandro Sabella, sino porque allí encontré los mismos valores que me enseñaron en mi casa y entendí que ´acá hay una escuela´ y no es solo una forma de sentir el fútbol, sino de vivir la vida”, manifestó el punta en uno de los trayectos del video.

Ya sobre el cierre del mismo, y luego de hacer hincapié en el León de México, donde también mostró su mejor versión, volvió a referirse a Estudiantes y a ese hilo rojo que lo unirá por siempre con la institución platense.

“Sentía que el final tenía que ser en un lugar especial, y gracias al Pincha eso fue posible. Regresar… con la incertidumbre de volver al fútbol argentino y estar a la altura. Siento que no le fallé”, manifestó. “Fue hermoso que mis hijas puedan escuchar y sentir ese ´Boseeeelli, Boseeeeeelli…´. Gracias, Estudiantes. Mi agradecimiento será Eterno”, completó quien suma 91 festejos con la camiseta albirroja y es, nada más ni nada menos, que el máximo goleador del Pincha en la historia de la Copa Libertadores de América, junto con Juan Ramón Verón. Ambos acumularon 13 inolvidables gritos en el máximo certamen a nivel continental.

Además, dentro de sus múltiples pergaminos dentro de un Estudiantes en el que hizo historia, no sólo está entre los 10 artilleros históricos del club, sino que es quien más ha festejado en torneos internacionales, con 21.

LOS ÚLTIMOS PARTIDOS

Ante el anuncio realizado ayer por Mauro Boselli, al punta le quedan dos encuentros más en condición de local. El del domingo por la tarde frente a Defensa y Justicia por la fecha 12 de la Copa de la Liga y el del último fin de semana de noviembre ante Lanús, momento en que también dirá adiós otro histórico como Mariano Andújar, quien podría continuar su carrera junto a Messi en el Inter Miami.