Denuncian problemas para operar con Cuenta DNI y tarjetas de débito del Banco Provincia en La Plata

Vecinos de distintos puntos de La Plata manifestaron preocupación esta mañana porque no podían realizar operaciones con tarjetas de débito del Banco Provincia y con la aplicación de Cuenta DNI, como pagar en comercios o extraer dineros de cajeros automáticos de esa entidad.

José Luis, usuario de la app, aseguró que "no abre la aplicación de la Cuenta DNI ni tampoco la tarjeta de crédito". "Intenté pagar en comercio y no pude. Tampoco pude extraer en cajeros del Banco Provincia, aunque sí pude extraer en otro banco", señaló.

Otro usuario, Esteban, remarcó que "no pude usar la tarjeta para sacar dinero del cajero". "Pareciera que está todo caído, porque intenté en varios cajeros y no pude", afirmó".

Asimismo, Liliana, también de La Plata, dijo que "intenté pagar con cuenta DNI pero no pude porque no anda". "¿Se habrá caído el sistema como se está diciendo", se interrogó la mujer.

"En mi caso quise aprovechar la promoción en carnicerías y no pude, tuve que pagar en efectivo", señaló.

Y añadió que "tengo una amiga que tampoco pudo usar la Cuenta DNI. Encima ella está en la veterinaria con su perrito y no puede pagar. Está caído el sistema".

Cabe remarcar que la aplicación del Bapro ofrece a sus clientes durante los fines de semana el reintegro de 35%, con tope de $4.500, en carnicerías, pollajerías y pescaderías adheridas.

Por su parte, Adriana, otra vecina platense, dijo que "necesito hacer envío de dinero y tenía pensado hacer compras, pero no abre la aplicación".

De la misma manera, Mario, de La Plata, contó que "traté de pagar en verdulería y no pude". "Y en la carnicería ni intenté porque el carnicero me dijo que no está funcionando", expresó.