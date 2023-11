Desesperación en La Plata por la falta de agua: uno por uno los pozos vandalizados y qué buscan los ladrones

Gran parte de La Plata se encuentra sin agua en los últimos días y los vecinos están desesperados. Desde distintos barrios llegan reclamos por la falta del elemento vital en medio de una ola de ataques vandálicos que viene denunciando Absa.

Ante la consulta de EL DIA, la empresa prestataria informó que "en 15 días se registraron 16 episodios de vandalismo, de los cuales 5 fueron en las últimas 48 horas". Es por eso que advierten que "preocupa" el incremento de delitos que "atentan contra la prestación del servicio de agua en La Plata".

Agregaron que en las últimas dos semanas se han incrementado las denuncias por episodios de vandalismo sobre perforaciones de agua ubicadas en distintos sectores de la Ciudad. Esto se suma a la denuncia de "robo sistemático de tapas de registro que además de complejizar el sistema cloacal, provoca riesgos en la vía pública a transeúntes y automovilistas".

En cuanto al daño del equipamiento en las posiciones de captación y bombeo de agua a red, en la mayoría de los casos, los delincuentes arremeten contra las instalaciones en busca del cobre de los cables. Se calcula que en cada robo se extraen entre 15 y 30 kilos de cobre. Es por eso que el personal ha detectado el creciente daño en las acometidas eléctricas que alimentan los equipos y en los tableros eléctricos de los mismos.

"Estas acciones ocasionan la inmediata salida de servicio de los equipos, perjudicando de manera directa a miles de usuarios en las zonas aledañas al emplazamiento de las bombas", informaron desde la empresa.

Barrio por barrio, los ataques vandálicos

De esta forma, detallaron cuáles son las perforaciones que sufrieron ataques:

- Los Hornos: Avenida 60 y 135; Avenida 137 y 56; Avenida 137 y 58; Avenida 66 y 167; Avenida 143 y 74; 167 y 52; 131 y 61; Avenida 66 y 131; 167 y 74; 134 y 90.

- Barrio Aeropuerto: 609 y 118; 7 y 626.

- Villa Elvira: 116 y 85

- Altos de San Lorenzo: 15 y 79

- Casco Urbano: 31 y 52

- San Carlos: 131 y 42

Reclamos vecinales

En este contexto, son muchos los que padecen estos días la falta de agua. Al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) llegan mensajes dando cuanto de la problemática y estos son algunas de las quejas:

- "En la zona de 7 entre 90 y 91 desde el martes estamos sin una gota de agua. Nadie hace nada".

- "Ya no hay agua en la calle 149 y 47. Todos los años lo mismo. Empieza noviembre y se acaba el agua hasta marzo".

- "La zona de Berisso de 71 de 125 a 131 hace 3 días está sin agua. Se hicieron varios reclamos y no hacen nada".

- "Es indignante. Desde el domingo estamos en 20 y 70 sin una gota de agua".

" Soy Hugo Antonio Martin Goenanga y vivo en 19 y 68. En está zona no tenemos agua hace tres días y Absa no da atención a los reclamos. Queremos saber por qué no hay agua en toda la zona de Meridiano V y sus alrededores".

- "Los vecinos de calle 71 desde 7 a 13 hace varios días que tenemos muy poca cantidad de agua".

- "Quiero reclamar la falta de agua total desde hace varios días en 8 entre 609 y 610 de barrio Aeropuerto".

- "Soy Rita María Morini y vivo en 20 y 86 de Altos de San Lorenzo. Hace una semana que no tengo agua, lo único que hace Absa es darme número de reclamo".