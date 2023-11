Durísimos cruces en el debate entre los candidatos a vice

Picante, intenso fue el debate de anoche de los candidatos a vicepresidentes de Unión por la Patria, Agustín Rossi, y de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Se sacaron chispas a once días antes del balotaje que definirá al próximo presidente de Argentina para los próximos cuatro años.

Fue el aperitivo del debate presidencial del próximo domingo entre Sergio Massa y Javier Milei.

Las discusiones por momentos fueron en tono muy alto. La economía, trabajo, relaciones internacionales, seguridad, justicia, salud, educación y derechos humanos, fueron los ejes temáticos.

Por una hora y media, los dos postulantes se trenzaron en extensos intercambios, en los que se acusaron de mentir y buscaron instalar sus propuestas de cara al balotaje del 19 de noviembre.

ACUSACIONES DE MENTIROSOS

El primer eje temático fue Economía y Trabajo, que fue iniciado por Villarruel -que se mostró más incisiva durante el desarrollo de las exposiciones-, quien arrancó con una crítica al gobierno actual: “A partir de ahora todo lo que vas a escuchar de Rossi es mentira, cada una de las cosas que él y Massa te proponen simplemente lo podrían haber realizado en los últimos 4 años”. Y deslizó el aumento de la pobreza.

El candidato oficialista -que se mostró más mesurado que en el anterior debate- le contestó pero no con una respuesta económica sino política. “El mentiroso es tu candidato a presidente; dijo que Bullrich era una ´montonera, ponebombas´ y al otro día de la elección le dio un abrazo”.

Después si trató de destacar las medidas económicas que lanzó Massa en las últimas semanas: “Más de un millón de argentinos han cobrado su sueldo sin la deducción del impuesto a las Ganancias, y lo hicimos por ley. Más de 17 de millones de argentinos han recibido la devolución del IVA de los productos de la canasta básica que han comprado y además hemos presentado en el Congreso un plan para promocionar el nuevo empleo”.

Luego fue el turno de Seguridad y defensa. Mientras Rossi enumeraba las propuestas del oficialismo, Villarruel lo cruzó: “¿Vos dónde querés a los delincuentes: presos o libres?”. Además, le recriminó la muerte de militares en un accidente y el jefe de Gabinete la acusó de “caranchear” con la muerte de soldados.

“Te hacés la Madre Teresa”

Victoria Villarruel,

Candidata a vice de LLA

“Se pone enojada y un poco violenta”

Agustín Rossi,

Candidato a vice de UP

El tercer punto fue Educación, salud y políticas públicas, que comenzó la libertaria y aclaró que en un gobierno de Milei se “va a mantener lo público”, pero Rossi salió al cruce para señalar que esas ideas de privatización habían sido esbozadas por el candidato presidencial.

Mientras, la legisladora nacional aseguró que Rossi “prefiere hablar del pasado antes que hablar de la cuarentena y la pandemia en la que murió mucha gente”.

DERECHOS HUMANOS Y TENSIÓN

Durante la discusión del tema derechos humanos fue donde más hubo tensión. Fue cara a cara. “En el último debate te pregunté por tu visita a los genocidas y me dijiste que fue por una investigación. Pero salió una foto tuya pidiendo la libertad de los genocidas, no nos dijiste la verdad completa, porque quizás fuiste a visitar a los genocidas”, le dijo el candidato a vice de UP. La compañera de fórmula de Milei le contestó: “Simplemente lo que hago es reconstruir la parte que ustedes borraron”.

Pero enseguida le recordó: “Cuando vos eras ministro de Defensa, mataron a Nisman. Hace pocos días nos enteramos que había una red de espías que espiaba a políticos y jueces. Vos, que estuviste varios meses ahí, ¿no te enteraste por cómplice o incompetente?”. Y Rossi le respondió: “Nunca se hizo inteligencia ilegal en la Argentina. Zanchetta no tiene ninguna relación con el Poder Ejecutivo nacional, él está denunciado en la causa que investiga el magnicidio contra Cristina”.

EL BROCHE FINAL

En el cierre también le tocó hablar primero a Villarruel, que puso toda la carne al asador, mostrando las diferencias: “Vivimos un momento crítico para la Argentina. Ellos son el pasado marcado por la corrupción, el desempleo, la inflación, la falta de educación y la erosión de las instituciones y los valores. Nosotros somos el futuro de una Argentina llena de esperanza y fe, somos los trabajadores que forman este país”.

El final de Rossi fue más cauto: “He intentado mostrar que lo que está en juego son dos modelos de sociedad. El 19 andá a votar con esperanza. Entrá al cuarto oscuro y buscá la bandera Argentina. Si ustedes y el pueblo argentino así lo desean, comienza una nueva etapa sin grietas y con Sergio Massa presidente”.

Rossi arribó al estudio de TV junto a su esposa y sus hijas, y en la tribuna lo acompañaron varios referentes de Unión por la Patria, mientras que Villarruel lo hizo junto a sus colaboradores y dirigentes libertarios como Ramiro Marra y la economista Diana Mondino, entre otros. No hubo representantes del macrismo, sus nuevos aliados.

La votación que habilitó el canal TN a través de un QR dio un llamativo resultado sobre quién ganó: un 89% dijo que Villarruel y un 11% Rossi. De todos modos, hoy seguirán las repercusiones y en cada búnker defenderán la buena postura de uno u otro candidato.

La tribuna donde los mileistas y oficialista siguieron el debate / NA