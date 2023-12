Milei dijo que "empieza una nueva era”, habló de la "herencia" y adelantó que el ajuste "no caerá sobre el sector privado"

Tras jurar y sumir como el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei brindó su primer discurso como mandatario en las escalinatas del Congreso. Allí el libertado aseguró que "hoy comienza una nueva era en la Argentina. Hoy termina una larga era de declive y comenzamos la reconstrucción del país". Además en materia económica volvió a declarar que "no hay plata" y adelantó que "el ajuste caerá principalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado".

"Ningún gobierno ha recibido una herencia peor" que la que tiene su administración al llegar a Casa Rosada, precisó, y advirtió que "no hay alternativa posible al ajuste" ni al "shock". Mientras que expresó: “Habrá un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI que caerá sobre el sector público”.

También dijo que "dada la situación de los pasivos del Central, la cual es peor que es la que había en la hiperinflación, en muy poco tiempo se podría cuadruplicar la cantidad de dinero y con eso elevar a la inflación a niveles de 15.000% anual. Esa es la herencia que nos dejan, una inflación plantada del 15.000% anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”.

El primer discurso de Javier Milei

Luego destacó que "los argentinos de manera contundente han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás". Y agregó que "hoy comienza una era de paz y prosperidad, una era de libertad y progreso. Hace 200 años un grupo de ciudadanos argentinos reunidos en Tucumán le dijeron al mundo que no éramos mas una colonia española. Durante décadas nos enfrentamos a disputas internas. En 1853 bajo el oficio de un grupo de jóvenes decidimos abrazar las ideas de la libertad. Así se sancionó una constitución liberal para nosotros, para nuestra posteridad".

El flamante mandatario destacó además que “ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI”. Mientras que precisó que "durante más de 100 años los políticos se han enfrascado es en un modelo que solo genera pobreza, estancamiento. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a los políticos y no que los políticos estamos para servir a los ciudadanos. Que la política esta para servir a la política".

"Para principios del siglo XX éramos el faro de occidente. Nuestras costas recibían con brazos abiertos a millones de inmigrantes que se escapaban de una Europa devastada en búsqueda de un horizonte de progreso. Lamentablemente nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho ricos y abrazaron las ideas empobrecedoras del mundo", resaltó Milei en su discurso.

El jefe de Estado sostuvo que "habrá estanflación" y la pobreza crecerá en los próximos meses, pero "habrá luz al final del camino". "Es el último mal trago para empezar la reconstrucción de Argentina", enfatizó Milei y destacó que habrá "decisiones duras" en las próximas semanas.

"En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo", consideró el mandatario nacional. En ese tramo del mensaje, sostuvo que "no todo está perdido" y si bien destacó que "los desafíos son enormes, también la capacidad" de "resiliencia" del pueblo argentino.

Para finalizar su discurso, que se extendió por 35 minutos, Milei dijo que "prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Sé que las fuerzas del cielo nos acompañan. Será difícil pero lo vamos a lograr", y terminó al grito de "viva la libertad carajo".