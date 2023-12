Mauro Boselli: "Quería retirarme de esta manera, con un título en un Club que quiero tanto, no puedo pedir más"

Estudiantes venció a Defensa y Justicia 1 a 0 y se consagró campeón de la Copa Argentina por primera vez en su historia. El histórico delantero vistió por última vez la camiseta albirroja y afirmó: "Quería retirarme de esta manera, con un título en un Club que quiero tanto, no puedo pedir más".

Tras el pitazo final de Nicolás Ramírez y la ceremonia que le entregó una nueva copa y las medallas a los jugadores, Mauro Boselli expresó: "Son muchas sensaciones encontradas: felicidad por haber ganado otro título más y un poco de tristeza porque se acabó todo lo lindo que me tocó hacer en la vida. Con la conciencia tranquila de que la decisión está tomada hace tiempo y quería retirarme así, haciendo goles, jugando bien y con otro título".

"Recién le dije a Eduardo que era joda, que jugábamos otro año más con Mariano. Creo que es el momento, quería dejar en buen momento y que no sea cuando aparezca un bajón o el tema físico. Quería que sea una decisión mía y no que el fútbol me diga 'ya está'", bromeó.

En ese marco, reconoció: "Retirarme de esta manera, con un título en un club que quiero tanto, no puedo pedir más. Voy a extrañar el día a día y esta camiseta, pero me tocará verlo de afuera y alentarlos desde otro lado".

"Estudiantes es un justo campeón porque le ganamos a muchos rivales que tenían la misma aspiración que nosotros", aseguró tras consagrarse.