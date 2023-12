Se conocieron nuevos detalles de la salud de Antonio Gasalla: "Casi ni me reconoce"

El comediante Antonio Gasalla, se encuentra realizando un tratamiento de rehabilitación, luego de ser diagnosticado con una enfermedad neurológica.

Lo cierto es que su salud preocupa a su familia y a varias personalidades del espectáculo, entre ellas, uno de sus mejores amigos, Marcelo Polino, que es el encargado de ir a visitarlo seguido y contar lo que sucede semana a semana con el capo-cómico.

"Justo antes de empezar el programa (por el bailando 2023), le mandé un mensaje a la familia para ver si lo puedo ir a ver, porque hay que pedir autorización, porque se lo está por trasladar a otro lugar. Entonces, antes de irme a Mar del Plata quiero verlo", expresó uno de los jurados del programa de Marcelo Tinelli en una entrevista brindada a "Socios del Espectáculo".

A su vez, el periodista aseguró que está "perdiendo sus facultades mentales" y que sin duda alguna, esto lo afecta emocionalmente. "Casi no me reconoce. Y eso me genera mucha tristeza porque es mi amigo, familia. Que casi no te reconozca, que no sepa ni siquiera dónde está, es muy doloroso".

Asimismo, cuando el cronista del ciclo de El Trece quiso saber si Antonio está evolucionando con su rehabilitación, Marcelo señaló: “Es una enfermedad progresiva, no tiene mejoría lamentablemente".