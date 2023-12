Condenan a un disc jockey por violencia de género

Acusado por los delitos de “lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género, amenazas y daño, todos en concurso real entre sí”; “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género” y “lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género”, la Justicia platense condenó al DJ Facundo Caldiero a la pena de cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas. Fue por las agresiones sufridas por una expareja.

Además, en el fallo, que lleva la firma del juez Ezequiel Augusto Medrano, el Tribunal Criminal V de nuestra ciudad le impuso la asistencia a un Taller de Sensibilización en el marco del programa “Deconstruyendo Masculinidades en Contextos de Encierro”.

El proceso contó con la participación de los defensores particulares Luis María Giordano y Matías Ezequiel Rutigliano Grisolía, como también de los apoderados del particular damnificado, Darío Saldaño y Magdalena Salotti.

En la investigación previa al juicio, la fiscalía dictaminó que se reunieron pruebas suficientes como para sospechar que en la noche del 8 de junio de 2019, en un a casa situada en la zona céntrica de La Plata, un hombre “ofuscado con su pareja -con quien lo uniera una relación enmarcada en un contexto de violencia de género- la agredió con golpe de puño en el labio, provocándole lesiones que a la postre fueron calificadas como de carácter leve, le arrojó su celular contra la pared rompiéndolo a la vez que le profería amenazas afirmando: ‘Sos un asco además sabés que te merecés que te cague a trompadas..., porque me cagaste la noche te hice una pregunta y no me hablaste. Así que, por eso, te mereces que te mate a trompadas..., Y ahora como vas a hacer para llamar y pedir ayuda si estás incomunicada, encerrada acá conmigo, estás jugando con la muerte sabes...’, logrando de este modo amedrentarla”.

También se dio por semiplenamente probado que desde el año 2019 y hasta febrero de 2021, en el mismo domicilio que en el hecho anterior, el acusado “agredió físicamente a su pareja, tirándola sobre la cama abalanzándose encima y provocándole lesiones, agresión que se reiteró el 24 de ese mes, en el mismo domicilio, donde la lesionó en el dedo meñique”.

Medrano entendió que no hubo eximentes de responsabilidad, sí atenuantes (carencia de otras condenas) y sí agravantes (la violencia).