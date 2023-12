Corcho Rodríguez fue vendido a México y dejó todo listo para Enzo Pérez

En cuestión de días nada más, Estudiantes ha logrado tres ventas muy importantes dentro del corriente mercado de pases, las cuales significaron también tres de las cinco bajas que tendrá el Pincha de los recientes campeones de la Copa Argentina.

Y es que además del retiro de Mauro Boselli y Mariano Andújar, y las transferencias de Santiago Núñez (a Santos Laguna) y de Leonardo Godoy (a Athletico Paranaense), el León acaba de concretar la de Jorge “Corcho” Rodríguez, quien será nuevo jugador del Rayados de Monterrey.

El mediocampista de 28 años, que llegó a Estudiantes durante el 2021 y que había renovado su vínculo con la institución albirroja hasta diciembre del 2025, fue transferido al conjunto mexicano, donde se hará presente en cuestión de días nada más.

El Pincha, que hasta el momento tenía el ciento por ciento de su ficha, vendió la totalidad del pase en una cifra que aún no se ha dado a conocer de manera oficial, pero que superaría los tres millones de dólares.

De esta manera, el ex Banfield, que también había sonado para Boca, finalmente llevará su fútbol al exterior. Así, el León no sólo cierra una muy buena venta, con un gran ingreso de dinero a sus arcas, sino que además evitó negociarlo en el mercado local para no favorecer a competidores directos.

Por lo pronto, Corcho, un símbolo de las últimas temporadas en Estudiantes, dejará la institución tras prácticamente tres años, en los que acumuló un total de 134 encuentros oficiales, 126 de ellos en condición de titular, a los que además les agregó 2 goles (a Independiente y a Barracas Central, ambos en la pasada Liga Profesional) y 4 asistencias.

Ahora, ante su salida Eduardo Domínguez y sus colaboradores buscarán sumar un volante central que pueda darles algo similar a lo del mendocino, y todos los cañones apuntan a un regreso muy esperado por el hincha albirrojo.

se va el corcho, se acerca cada vez más enzo

Si bien aún no está confirmado de manera oficial, en Estudiantes son más que optimistas en cuanto al hecho de que Enzo Pérez pueda volver a ponerse la camiseta con la que tan bien ha rendido hace más de diez años.

El mendocino, que se encuentra en condición de jugador libre tras su último partido con River, el cual le valió el Trofeo de Campeones al vencer a Rosario Central en Santiago del Estero, está cada vez más cerca de un regreso a City Bell que entusiasma a más de uno. De hecho, puertas adentro informan que está todo hecho y que incluso el protagonista se encuentra buscando vivienda para mudarse con su familia.

Las charlas que se han dado hasta el momento, la buena relación con los excompañeros que hoy por hoy ocupan puestos en la comisión directiva albirroja y el proyecto deportivo con Domínguez a la cabeza y con tres competencias en la mira de cara al 2024, representan las principales razones para seducir al nacido en Maipú hace ya 37 años.

Lo concreto es que sólo falta la firma y el anuncio formal para que el subcampeón mundial con la Selección Argentina en Brasil 2014 regrese a Estudiantes tras 11 largos años.

Lógicamente con otro rodaje y con mucha más experiencia en su haber, Pérez pasaría a ocupar un rol fundamental dentro de un plantel albirrojo que ha perdido a varios de sus líderes, lista que lógicamente encabezan otros dos campeones de la Copa Libertadores en el León como Mariano Andújar y Mauro Boselli.

una etapa previa marcada por títulos y grandes rendimientos

Hasta el momento de su salida definitiva al fútbol europeo, donde tuvo pasos por Benfica de Portugal y Valencia de España antes del regreso a la Argentina, Enzo Pérez acumuló un total de 179 partidos oficiales con la camiseta de Estudiantes.

Entre torneos locales y copas internacionales, fue titular en 154 de ellos, en diferentes posiciones, los cuales acompañó además con 18 goles y 23 asistencias.

En aquel ciclo en el Pincha, fue clave no sólo para levantar la Copa Libertadores del 2009, sino también en la obtención del Torneo Apertura del 2010, ambos bajo el mando de Alejandro Sabella, técnico que le dio el gran empujón para lo que viene siendo una extraordinaria carrera, independientemente de la posición en la que juegue.

Y es que a lo largo de los años, Pérez ha sido mediocampista por las dos bandas (donde explotó su faceta de asistidor), y también ha hecho las veces de mediapunta (con una buena cuota de gol), hasta un presente ya instalado en el centro neurálgico de la cancha, como volante central.

Sin embargo, en Valencia jugó en varias oportunidades de defensor. A veces como primer marcador central y otras como líbero. También quedó en el recuerdo, sobre todo de los fanáticos de River, aquella oportunidad en la que debió atajar en un partido de Copa Libertadores. Un auténtico todoterreno, al que sólo le faltó hacer las veces de lateral.

aquella ovación en el homenaje a los campeones, el primer indicio

Hace poco más de un año, en octubre del 2022, Gastón Fernández organizó la “Noche de los Campeones” en UNO, en lo que fue una jornada homenaje no sólo a él tras su retiro del fútbol, sino también a todos los compañeros que tuvo en Estudiantes que lo llevaron a ser ídolo de la institución.

Y dentro del encuentro con tono de fiesta estuvo el propio Pérez, ovacionado desde los cuatro costados durante los minutos que estuvo en cancha.

Lo concreto es que luego de aquel mimo generalizado con el “Enzo, Enzo”, al finalizar, el protagonista manifestó: “Siempre hay un respeto mutuo, hay mucho cariño y lo agradezco porque siempre me lo han reconocido. Cuando tengo la posibilidad de venir, vengo a estar con la gente y mis excompañeros. Para mí esto es muy gratificante”, remarcó quien está a horas de firmar su ansiado regreso.