Schwartzman se despidió rápidamente del Córdoba Open al caer ante Juan Manuel Cerúndolo

El porteño Diego Schwartzman, primer preclasificado y 28vo en el ranking de la ATP, continúa sin encontrar su mejor versión y fue eliminado en su debut del Córdoba Open ATP250 por Juan Manuel Cerúndolo (114), que se impuso 7-6 (8-6) y 6-1 y avanzó de esta manera a los cuartos de final, instancia en la que se medirá ante el boliviano Hugo Dellien (138).



Más temprano, Francisco Cerúndolo (31) derrotó a Federico Delbonis (131) y se medirá ante Federico Coria (67), que se impuso al italiano Marco Cecchinato (93), en tanto que Guido Pella (1018) cayó frente a Dellien.



Un quiebre por lado en el inicio del partido y luego fue todo muy equilibrado en el set inicial entre Schwartzman y Cerúndolo, por eso la definición se estiró hasta el tie break, en el que la paridad persistió, con ambos apostando a un juego conservador desde el fondo de la cancha y expectantes del error rival.



Pudo adelantarse en esa definición Cerúndolo, dispuso de dos set point con el marcador a favor 6-4, pero por un error propio y un tiro ganador de Schwartzman, perdió esa oportunidad.



Pero más adelante volvió a fallar el "Peque", con dos errores no forzados, y el set se inclinó en definitiva para el joven porteño, que accedió al torneo por medio de una invitación, ya que está paulatinamente retomando ritmo luego de una serie de lesiones.



Completamente desconectado lució Schwartzman en el segundo set, mientras que Cerúndolo crecía en su juego, con mayor efectividad y sintiéndose cómodo con el correr de los puntos.



Un rápido quiebre en el inicio de la manga le permitió aumentar la confianza al joven que supo ganar el torneo en 2021 y que aspira a volver a su mejor juego, en un año que comenzó de muy buena manera imponiéndose en los dos challenger de Tigre.



Apenas concluido el juego en la noche cordobesa, el "Peque" abandonó rápidamente el court central, saludando tímidamente a los presentes y yendo a buscar respuestas con su equipo, para pensar en una rápida recuperación de cara a lo que sigue de la gira por polvo de ladrillo.



Más temprano, Francisco Cerúndolo (31) dejó en el camino a Federico Delbonis (131) por 6-3, 3-6 y 7-5, en un encuentro cambiante, que tuvo un primer set arrollador del joven porteño, pero en el que la experiencia del hombre de Azul parecía que inclinaría la balanza a su favor.



Tras un arranque adverso, Fran Cerúndolo se acomodó e hilvanó una seguidilla de buenos puntos y ganó de manera consecutiva cinco juegos, que le dieron la ventaja final en ese set inicial, ante un errático Delbonis.



En el segundo set el desarrollo fue más parejo, Delbonis alcanzó la regularidad que había perdido en el cierre de la primera manga, e incluso logró un quiebre en el quinto juego, lo que le permitió ponerse 3-2 y con servicio a su favor.



Así se sucedieron luego un quiebre por lado, y el azulense logró imponer condiciones para cerrar a su favor el segundo set, ante el desconcierto de Cerúndolo, que no podía encontrar sus mejores tiros y cometió errores, uno tras otro.



En el set decisivo siguió la mala racha de Francisco Cerúndolo, desconectado con lo que pedía el juego en la calurosa noche cordobesa, Delbonis se concentró en hacer las cosas prolijas, lo que lo puso 5-3 arriba y dispuso de un match point con su saque.



Pero el experimentado de 32 años sufrió una doble falta en ese punto que podía darle el triunfo, y permitió que regresara la frescura de Cerúndolo, que demostró la jerarquía que lo llevó a estar casi entre los 30 mejores del mundo, para poder quedarse con un juego que terminó siendo muy atractivo para los más de 2.000 espectadores que estuvieron en la cancha.



En el partido que abrió la jornada en la cancha Central, el rosarino Coria (67) no tuvo mayores inconvenientes para dejar en el camino a Cecchinato (93), quien abandonó cuando caía 6-3 y 3-1.



El que no pudo encontrar un buen funcionamiento fue el bahiense Pella (1018), que está intentando recuperar ritmo de competencia tras una prolongada ausencia, pero no pudo con la solidez de Dellien, que lo superó por un claro 6-3 y 6-4.



También se metieron en cuartos de final el vigente campeón del certamen, el español Albert Ramos Viñolas (54), quien derrotó al serbio Dusan Lajovic (89) por 6-4, 6-2 y 2-6; y el portugués Joao Sousa (162), que dio cuenta del chileno Cristian Garín (103) por 7-5 y 7-6.



De esta manera, los partidos de mañana desde las 12.30 por cuartos de final, que se disputarán en la cancha Central, serán Sousa-Ramos Viñolas; Coria-Francisco Cerúndolo, Sebastián Baez (47)-Tomás Barrios Vera (212) de Chile; y, en el cierre se medirán Dellien ante Juan Manuel Cerúndolo.