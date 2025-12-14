El cortocircuito entre el Gobierno y la CGT por un “sincericidio”

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Hipotecarios: cómo responden los bancos y por qué crece la demanda
Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La central obrera calificó la reforma laboral como regresiva, denunció falta de diálogo y anunció una movilización
Las definiciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el alcance general del proyecto de reforma laboral abrieron un nuevo foco de tensión entre el Gobierno nacional y la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde la central obrera cuestionaron que el funcionario haya admitido que los cambios se aplicarán a todos los contratos laborales y no sólo a los nuevos, como había sostenido el oficialismo en las semanas previas.
El dirigente sindical Cristian Jerónimo calificó esa confirmación como un “sincericidio” y acusó al Gobierno de haber negado previamente el verdadero impacto de la iniciativa. “Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era sólo para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó en declaraciones radiales, al referirse a las palabras del ministro.
Jerónimo sostuvo que el proyecto contiene “puntos muy delicados para el mundo del trabajo” y lo definió como “regresivo”. Según explicó, la reforma “quita derechos individuales y colectivos” y reduce las protecciones vigentes para los trabajadores, a partir de distintos mecanismos de flexibilización incluidos en el texto.
El dirigente rechazó además las acusaciones oficiales que vinculan la postura sindical con la defensa de intereses económicos. “Eso quieren instalarlo desde el poder. Nosotros apelamos a la responsabilidad institucional para que convoquen a una mesa de diálogo y negociación, que nunca existió”, señaló. En ese sentido, cuestionó que las decisiones se adopten de manera “unilateral y por imposición”, y sostuvo que ese enfoque no genera resultados positivos en términos de empleo.
Consultado sobre la necesidad de actualizar la normativa laboral, el dirigente reconoció que existen transformaciones en el mundo productivo, pero defendió el rol de los convenios colectivos como herramienta de negociación. “Cuando hubo necesidades específicas, las partes se sentaron y se pusieron de acuerdo. Pasó en el sector automotriz y en el petrolero”, indicó. “No estamos cerrados a discutir, pero no por imposición”, remarcó.
Por su parte, Sturzenegger explicó que la reforma laboral “es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral”.
LE PUEDE INTERESAR
Cristina sumó poder en el Consejo de la Magistratura
LE PUEDE INTERESAR
Acusan a un juez de integrar una asociación ilícita
“Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo, y la LCT aplica a todo el mundo”, afirmó. El ministro precisó que el proyecto modifica 57 artículos de la normativa vigente y elimina otros nueve, con un rediseño integral de las condiciones de contratación, indemnización y resolución de conflictos en el sector privado.
En relación con el esquema de indemnizaciones, el funcionario destacó la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). “Dentro de los cambios se incentiva la creación de un fondo que surge de la baja del gasto y de la motosierra, lo que nos permite bajar impuestos”, señaló.
Según explicó, el mecanismo se apoya en una reducción de cargas que el Estado deja de percibir, lo que implicaría una baja del 3% en los impuestos al trabajo.
“Ese monto lo tiene que poner el empleador en un Fondo de Asistencia Laboral, que funciona como un fondo de ahorro previo para hacer frente a contingencias”, detalló. Sturzenegger sostuvo que se trata de recursos reasignados por el Estado. “Hay una parte que el Estado no se lleva y lo que no se lleva queda del empleador para afrontar contingencias judiciales y despidos”, concluyó.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí