Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Deportes |estudiantes conquistó el torneo clausura 2025

El plantel campeón

El plantel campeón
14 de Diciembre de 2025 | 03:16
Edición impresa

Escuchar esta nota

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes grita campeón!: Muslera se vistió de héroe en la definición por penales

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

+ Leidas

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

En 7 y 50, una noche de algarabía por el título Pincha

"EdeLP! Fin": el festejo de Milei tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Últimas noticias de Deportes

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Llegó la estrella 15: el Pincha agrandó su rica historia
Política y Economía
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El cortocircuito entre el Gobierno y la CGT por un “sincericidio”
La Ciudad
Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón
Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Escala la disputa entre IOMA y los médicos
Policiales
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
Sin fe ni límites: esta vez entraron a robar a una capilla en Villa Elvira
El robo de un vehículo destapó un desarmadero
Lo citaron por un viaje y lo atacaron a balazos
Con una escopeta, sembró pánico e intentó entrar a varias casas en Abasto
Espectáculos
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
Globos de Oro: sorpresas, desaires y deseos
Hito en Hollywood: los encargados del casting finalmente recibibán reconocimiento en los Oscar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla