Hubo insultos contra Tapia

Se vivió un momento particular en la previa de la final, donde los hinchas realizaron cánticos en contra del presidente de la AFA, Claudio Tapia, pero desde la cancha contestaron subiendo el volumen de la música. Desde temprano, los hinchas se hicieron presentes en el Madre de Ciudades. En este sentido, los fanas albirrojos aprovecharon el momento para ambientar las ubicaciones que les fueron asignadas. Siguiendo esa misma línea, luego del ingreso a la platea del presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón -donde los cercanos aprovecharon para sacarse fotos-, el Pincherío comenzó a cantar en contra del mandamás afista.

Entonando la letra de un cántico que comenzó a oírse en algunas canchas, los hinchas se hicieron oír cantando: “Chiqui Tapia botón...”. En el mismo momento que esto ocurría, los encargados de sonido, y de manejar la música en el Estadio quisieron censurar a los simpatizantes subiendo el volumen de las canciones que sonaban en los distintos parlantes, para dejar sin lugar al reclamo pincha. Sin embargo, los hinchas no quisieron ser menos y también aumentaron su volumen, pese a que no pudieron competir. Cabe señalar que durante el juego hubo cánticos con insultos hacia Chiq1ui Tapia.

El antecedente anterior de Estudiantes cantando contra el titular de AFA sucedió en el mismo escenario hace quince días, cuando el Pincha derrotó 1-0 a Central Córdoba.