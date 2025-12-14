Hubo insultos contra Tapia

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Hipotecarios: cómo responden los bancos y por qué crece la demanda
Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se vivió un momento particular en la previa de la final, donde los hinchas realizaron cánticos en contra del presidente de la AFA, Claudio Tapia, pero desde la cancha contestaron subiendo el volumen de la música. Desde temprano, los hinchas se hicieron presentes en el Madre de Ciudades. En este sentido, los fanas albirrojos aprovecharon el momento para ambientar las ubicaciones que les fueron asignadas. Siguiendo esa misma línea, luego del ingreso a la platea del presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón -donde los cercanos aprovecharon para sacarse fotos-, el Pincherío comenzó a cantar en contra del mandamás afista.
Entonando la letra de un cántico que comenzó a oírse en algunas canchas, los hinchas se hicieron oír cantando: “Chiqui Tapia botón...”. En el mismo momento que esto ocurría, los encargados de sonido, y de manejar la música en el Estadio quisieron censurar a los simpatizantes subiendo el volumen de las canciones que sonaban en los distintos parlantes, para dejar sin lugar al reclamo pincha. Sin embargo, los hinchas no quisieron ser menos y también aumentaron su volumen, pese a que no pudieron competir. Cabe señalar que durante el juego hubo cánticos con insultos hacia Chiq1ui Tapia.
El antecedente anterior de Estudiantes cantando contra el titular de AFA sucedió en el mismo escenario hace quince días, cuando el Pincha derrotó 1-0 a Central Córdoba.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí