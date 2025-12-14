Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Deportes |Además logró su novena conquista a nivel nacional

Llegó la estrella 15: el Pincha agrandó su rica historia

Se adueñó del Torneo Clausura en una final apasionante ante Racing. Cuarto título en apenas dos años

Llegó la estrella 15: el Pincha agrandó su rica historia

estudiantes, el flamante campeón del torneo clausura de la liga profesional, después de derrotar en los penales a racing, en la final celebrada en santiago del estero

14 de Diciembre de 2025 | 03:33
Edición impresa

Estudiantes agrandó su vitrina, ya que logró la estrella número 15 de su historia al quedarse con el Torneo Clausura frente a Racing por penales, en el Único Madre de Ciudades. Para los historiadores, son 18 las conquistas ya que suman el campeonato que consiguió en la era amateur junto con las copas República y Escobar.

Sin dudas, cerró el segundo semestre de gran manera, luego de algunos altibajos en la fase regular del torneo. Sin embargo, se hizo fuerte en los playoffs y fue el mejor de todos, para volver a gritar campeón en el fútbol argentino.

Tras la remodelación del Jorge Hirschi, el gran objetivo del club fue armar un equipo competitivo para empezar a conseguir campeonatos. Y si bien esa meta llevó un par de años, se terminó cumpliendo. Con el Torneo Clausura, Estudiantes alcanzó su noveno título nacional, ya que anteriormente había conquistado cinco campeonatos de AFA, una Copa de la Liga, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. Por su parte, las seis restantes conquistas son internacionales: cuatro Copa Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana.

UNA HISTORIA llena de gloria

La historia de Estudiantes está compuesta de grandes hazañas a nivel nacional e internacional, ubicándolo a la altura de los grandes equipos del fútbol argentino. La década del sesenta, marcó un antes y un después para el club, ya que en primer lugar consiguió su primer campeonato del fútbol argentino en el Metropolitano 1967 y de la mano de Osvaldo Zubeldía. Además lo consiguió en una era donde los títulos se los quedaban los equipos grandes.

Ese campeonato fue el puntapié para posteriores años gloriosos, que quedaron marcados para siempre en la historia del club: el tricampeonato de América, quedándose con la Copa Libertadores de 1968, 1969 y 1970; la Copa Intercontinental, donde derrotó al Manchester United en 1968, para conquistar el mundo por única vez. Y la Copa Interamericana en 1969, que provocó ampliar el palmarés a nivel continental.

Tuvieron que pasar varios años para que Estudiantes vuelva a gritar campeón: con Carlos Salvador Bilardo como entrenador y grandes figuras como Alejandro Sabella, consiguió el Metropolitano 1982 (que terminó en 1983). Mientras que meses más tarde y de la mano de Eduardo Manera como técnico, se adueñó del Nacional 1983. Pese a contar con buenos equipos y oportunidades para quedarse con algún título más, el León tuvo que esperar 23 años para coronarse y volver a lo más alto.

LE PUEDE INTERESAR

La figura: Guido Carrillo

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Nunca caminarás solo, Estudiantes

Con la vuelta de Juan Sebastián Verón a mediados de 2006, el equipo dirigido por el Cholo Simeone se terminó quedando con el Torneo Apertura de manera emotiva. Tras igualar en puntos con el bicampeón Boca, dirigido en aquel entonces por Ricardo Lavolpe, jugó una final para desempatar y definir al campeón.

Pese a comenzar perdiendo por el gol de Martín Palermo, de la mano de José Sosa y Mariano Pavone, Estudiantes terminó ganando 2-1 para levantar un nueva estrella en el estadio José Amalfitani.

Como ocurrió en otras etapas de su historia, ese título fue el puntapié para años muy buenos: pese a que peleó torneos donde no pudo coronarse, de la mano de Alejandro Sabella como entrenador, tocó el cielo con las manos para adueñarse de la Copa Libertadores 2009. Tras igualar sin goles en el Estadio Único, dio el golpe en el Mineirao para vencer 2-1 a Cruzeiro. Pese a comenzar perdiendo por el tanto de Henrique, Gastón Fernández y Mauro Boselli dieron vuelta el resultado, para que Estudiantes se quede con su cuarta Copa Libertadores y genere un festejo histórico del pueblo Pincharrata en la Ciudad.

Un año y medio más tarde, se coronó en el Apertura 2010, logrando una de las mejores campañas de un campeón en torneos cortos, ya que acumuló 45 puntos en 19 fechas. Siendo implacable en muchos de los encuentros, logró el título por obtener dos puntos más que Vélez, que hizo un campañón y acumulo 43.

Estudiantes tuvo que pasar por una nueva sequía de 13 años para poder gritar campeón. A fines de 2023, se quedó con su primera Copa Argentina, luego de vencer en una pareja final por 1-0 a Defensa y Justicia, gracias al gol de Guido Carrillo. El título provocó delirio en la Ciudad, donde un masivo grupo de hinchas se juntó en Plaza Moreno para festejar con los jugadores, quienes salieron desde el balcón del Palacio Municipal.

A mediados del 2024, Estudiantes volvió a imponerse en el fútbol argentino, con la obtención de la Copa de la Liga ante Vélez. Santiago del Estero fue la sede de la conquista del Pincha, que luego de igualar 1-1 en tiempo reglamentario, ganó la serie de penales por 4-3 con un notable Matías Mansilla. Después, a fin del año pasado, el equipo de Domínguez se quedó con el Trofeo de Campeones ante el mismo rival y en la misma sede, con un contundente 3-0.

Y ayer, Estudiantes volvió a levantar un trofeo por tercer año consecutivo. Esta vez, para volver a ser el mejor equipo del fútbol argentino. Luego de un andar complicado en la Zona A, donde terminó octavo y clasificó con lo justo, fue implacable en los playoffs. Eliminó al favorito Rosario Central en el gigante de Arroyito, dejó en el camino a Central Córdoba en el Madre de Ciudades, se quedó con un clásico histórico ante Gimnasia en el Bosque y ayer le ganó una final apasionante a Racing en los penales, para tocar el cielo con las mano.

Para colmo, tendrá la chance de sumar una estrella más, ya que el próximo sábado disputará el Trofeo de Campeones frente a Platense en el Único de San Nicolás.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes grita campeón!: Muslera se vistió de héroe en la definición por penales

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

+ Leidas

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

En 7 y 50, una noche de algarabía por el título Pincha

"EdeLP! Fin": el festejo de Milei tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

Fernando Muslera, el héroe de la noche: "Estudiantes sabe de imposibles"
Últimas noticias de Deportes

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

La figura: Guido Carrillo
Policiales
Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación
Sin fe ni límites: esta vez entraron a robar a una capilla en Villa Elvira
El robo de un vehículo destapó un desarmadero
Lo citaron por un viaje y lo atacaron a balazos
Con una escopeta, sembró pánico e intentó entrar a varias casas en Abasto
La Ciudad
Eldia.com gratis este domingo para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha Campeón
Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Escala la disputa entre IOMA y los médicos
Política y Economía
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
Testaferros del poder: las caras ocultas del dinero
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El cortocircuito entre el Gobierno y la CGT por un “sincericidio”
Espectáculos
VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional
Dolor por el fallecimiento de Ernesto Acher
Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar
Globos de Oro: sorpresas, desaires y deseos
Hito en Hollywood: los encargados del casting finalmente recibibán reconocimiento en los Oscar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla