La emoción de González Pirez y Núñez al declarar

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Santiago Núñez y Leandro González Pirez se convirtieron en una de las piezas más importante de Eduardo Domínguez en el armado del rompecabezas. En este sentido, los dos marcadores centrales se expresaron acerca de la consagración de su equipo.
“Conocía al club, la manera de ser y como se manejaban. La gente siempre me trató como uno más, y varias veces me pidieron que vuelva antes pero no se dio”, inició el ex River.
A su vez, agregó: “Esto nos lo propusimos a comienzo de año, pero tuvimos altibajos y dejamos puntos en el camino. Cuando se nos dio la chance de jugar los playoff nos dijimos que teníamos que jugar la copa sea como sea”.
Con relación a sus compañeros destacó: “Este equipo tiene una hombría y una cabeza que a mí me llamó mucho la atención en el momento que nos sentamos a charlar para mi vuelta”.
Por su parte, también sostuvo que Estudiantes nunca estuvo eliminado del Torneo Clausura, sino que siempre estuvo en competencia: “Nosotros estábamos octavos, esa es la realidad. Durante la temporada regular tuvimos partidos en los cuales merecimos un poco más, pero por esas cosas no se nos dio”.
Por otro lado, Santiago Núñez, un hijo adoptivo de Estudiantes, que llegó libre de Racing , declaró en primer término: “Quiero agradecerle a toda esta gente, a mi familia. Lo buscamos después de que supuestamente estábamos afuera, eso nos hizo muy fuerte y gracia a dios logramos algo que es hermoso”.
Por último, sobre la posibilidad de volver a jugar la máxima competencia de América sostuvo: “Estudiantes es un equipo que no puede estar afuera de la Copa Libertadores y bien merecido lo tiene de jugarla el año que viene, porque en cada partido nos rompimos el lomo para cumplir el objetivo, el cual, sabíamos que íbamos a conseguir”.
