Crueldad en Etcheverry: gritos, armas y amenazas de mutilación

Un nuevo y estremecedor episodio de inseguridad volvió a sacudir a La Plata durante la madrugada y se suma a la larga lista de hechos violentos que mantienen en vilo a los vecinos. Esta vez, el escenario fue la localidad de Ángel Etcheverry, donde una familia fue sorprendida mientras dormía por una banda armada que actuó con extrema violencia, amenazas y un alto grado de organización.

De acuerdo a lo informado por voceros a EL DIA, el ataque ocurrió alrededor de la 1.40 de la madrugada, cuando la dueña de casa descansaba junto a su familia en su vivienda ubicada en la zona de calle 229 bis y 74. De manera repentina, la mujer se despertó al notar la presencia de un desconocido dentro de su habitación. El sujeto, un hombre encapuchado, vestía ropa oscura y portaba una linterna y un arma de fuego. De inmediato le ordenó que no gritara y que permaneciera en silencio.

En cuestión de segundos, la situación escaló a un nivel de violencia extrema. El delincuente despertó al marido de la víctima, lo dio vuelta y, con total frialdad, lo ató de pies y manos utilizando alambre. Luego hizo lo mismo con la mujer, a quien inmovilizó sentada, también con alambre, dejándolos completamente indefensos. Acto seguido, los asaltantes les quitaron los celulares para impedir cualquier pedido de auxilio.

En medio del terror, la mujer les imploró que trajeran hasta el dormitorio a su hija mayor, lo que fue aceptado por los delincuentes. Sin embargo, las otras dos hijas menores de edad, que se encontraban durmiendo en sus habitaciones, no fueron trasladadas y permanecieron ajenas al dramático momento que vivían sus padres y su hermana.

“El dedo y la lengua”

Minutos después, ingresó al cuarto un segundo delincuente, también encapuchado. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas más crudas. “Queremos la plata”, exigieron. Y advirtieron que, si no entregaban el dinero, le cortarían un dedo al hombre y la lengua a su hija mayor. Ante semejante intimidación, y para evitar que las amenazas se concretaran, el jefe de familia entregó todo el dinero que tenía en la vivienda.

Según consta en la denuncia, los asaltantes se llevaron una suma cercana a los 7.000 dólares estadounidenses y aproximadamente cinco millones de pesos, todo en efectivo. Mientras tanto, otros integrantes de la banda recorrían la casa y revolvían cada ambiente en busca de objetos de valor.

El botín fue amplio y variado: zapatillas de marca, mochilas, prendas de vestir, un parlante de música, cuatro ollas Essen nuevas, cuadros, un termo, un equipo de mate, herramientas, carteras y hasta las llaves de la vivienda y de la camioneta familiar. La escena fue de absoluto desorden, con cajones abiertos y pertenencias esparcidas por toda la casa.

En un momento del asalto, uno de los delincuentes interrogó a las víctimas sobre quiénes vivían en las casas linderas. La mujer respondió que se trataba de otros familiares. Tras esa consulta, tres de los asaltantes se retiraron momentáneamente del lugar, dejando a uno de ellos custodiando a la familia. Minutos más tarde, los ladrones regresaron y volvieron a revisar la casa, como si buscaran asegurarse de no dejar nada atrás.

Finalmente, tras un tiempo que las víctimas describieron como interminable, los delincuentes se dieron a la fuga. Una vez que confirmaron que ya no había nadie dentro de la casa, el matrimonio logró desatarse y, en estado de shock, se dirigió hasta la vivienda de los suegros para pedir ayuda.

Preocupación absoluta

El hecho fue denunciado y se solicitó la intervención de peritos en el domicilio para realizar las tareas correspondientes. La familia indicó que no cuenta con seguro contra este tipo de hechos y quedó profundamente afectada por la violencia sufrida, especialmente por el impacto psicológico que el ataque tuvo sobre sus hijas.

Este brutal asalto se suma a una seguidilla de episodios delictivos que vienen generando una creciente preocupación en distintos barrios de La Plata, donde los vecinos advierten un aumento de robos cada vez más violentos, con bandas armadas que no dudan en irrumpir en viviendas durante la noche y someter a las víctimas a situaciones límite.

Mientras avanza la investigación para identificar a los responsables, el caso vuelve a poner en agenda la problemática de la inseguridad y el temor de quienes sienten que, incluso dentro de sus propias casas, ya no están a salvo.