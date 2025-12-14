"EdeLP! Fin": el festejo de Javier Milei tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Estudiantes se consagró campeón del Torneo Clausura luego de superar a Racing Club en una final electrizante que se definió por penales 5-4, tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Tras la definición, el presidente Javier Milei celebró con un mensaje en las redes.

"EdeLP! Fin.", escribió el mandatario luego de que Estudiantes se impuso ante la Academia en la tanda de penales.

Fin. — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

El mandatario, quien no es conocido como hincha de Estudiantes sino que dice ser de Boca, festejó el título del “Pincha” con un escueto pero categórico mensaje en su cuenta de redes sociales. “EdeLP! Fin.”, escribió.

Este inusual apoyo a Estudiantes, que coronó una campaña institucional marcada por la polémica y el conflicto con la AFA (recordando la sanción a Juan Sebastián Verón), es visto por analistas como una toma de postura pública del mandatario.

El respaldo presidencial se inscribe en un contexto de tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol local.

La relación se tensó últimamente, luego de los cruces entre la dirigencia de Estudiantes y de la AFA, que incluyeron una protesta de jugadores que hicieron un pasillo de espaldas a sus colegas de Rosario Central, y las posteriores sanciones a futbolistas y hasta al propio Verón por parte del Tribunal de Disciplina.